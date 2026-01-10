Snimka od 47 sekundi potresla naciju: Spremaju se novi prosvjedi protiv ICE-a

Prosvjedi protiv američke Službe za imigraciju i carine (ICE) nastavljeni su nakon smrtonosne pucnjave u kojoj je ubijena 37-godišnja žena u Minneapolisu, a demonstracije su se proširile na nekoliko drugih američkih država. Prema izvješćima medija, deseci studenata pridružili su se u petak skupovima u Minneapolisu u američkoj saveznoj državi Minnesoti, prosvjedujući protiv prisutnosti ICE-ovih službenika. Za vikend su najavljene stotine prosvjeda i skupova diljem zemlje pod sloganom "ICE zauvijek van".

Koalicija organizacija za građanska prava i prava migranata pozvala je na prosvjedne skupove, rekavši da su akcije namijenjene miru i usmjerene na protivljenje rastućem nasilju ICE-ovih vlasti, kao i njihovim operacijama u lokalnim zajednicama i školama. Renee Good, 37-godišnja američka državljanka, ustrijeljena je u svom automobilu tijekom ICE-ove operacije u srijedu. Ubojstvo, koje je snimljeno videom, izazvalo je nacionalno negodovanje. Istrage o incidentu su u tijeku.

Bijela kuća u petak je na društvenim mrežama objavila novi video snimljen mobitelom američkog imigracijskog službenika koji je pucao u ženu. U videu se čuje kako Good, djelujući smireno, govori službeniku: "U redu je, stari, ne ljutim se na tebe", što su neke od posljednjih riječi koje je ikada izgovorila. Nekoliko trenutaka kasnije službenik je otvorio vatru dok je Good automobilom krenula niz ulicu.

Isječak od 47 sekundi vjerojatno će dodatno rasplamsati napetosti između čelnika državnih i lokalnih vlasti i članova administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji su ponudili potpuno različite verzije pucnjave u srijedu u stambenoj četvrti Minneapolisa. Prema podacima Ministarstva domovinske sigurnosti, operacija ICE-a u kojoj sudjeluje oko 2000 saveznih policajaca već je nekoliko dana u tijeku na području Minneapolisa i St. Paula.

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey ponovio je svoju kritiku ICE-a na konferenciji za novinare u petak, rekavši da agencija šteti lokalnom gospodarstvu, demokraciji i javnoj sigurnosti. Pozvao je na temeljitu i transparentnu istragu u koju su uključene državne policijske snage Minnesote. Američko Ministarstvo pravosuđa dodijelilo je FBI-u vođenje istrage. Trump je rekao da savezna vlada neće surađivati ​​s vlastima Minnesote, koje je nazvao korumpiranima. Trump je pooštrio politiku deportacije tijekom svog drugog mandata, a operacije ICE-a u gradovima pod vodstvom demokrata prethodno su izazvale prosvjede.