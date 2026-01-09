Misteriozni let u SAD-u: Podignut 'zrakoplov sudnjeg dana', do sada je korišten u samo jednoj izvanrednoj situaciji

Iznad Los Angelesa uočen je E-4B Nightwatch, poznat kao "zrakoplov sudnjeg dana". U tom se letećem zapovjednom centru nalazio američki ministar obrane Pete Hegseth, no još nije poznato zbog čega je baš njega rabio. "Zašto sada?", "Što je razlog ovog leta?" pitali su se mnogi na društvenim mrežama nakon što su proširile snimke zrakoplova koji prilazi zračnog luci Los Angelesa (LAX). Hegseth je navodno prisustvovao sastancima vezanima uz obranu u Kaliforniji, no ministarstvo obrane SAD-a nije objasnilo zašto nije putovao redovitim vladinim zrakoplovom.

E-4B Nightwatch jedan je od najtajnijih zrakoplova u američkim oružanim snagama, a služi kao zapovjedni centar za izvanredne situacije. Temelji se na Boeingu 747 te je zaštićen je od elektromagnetskih impulsa. Zahvaljujući dopuni goriva u letu, zrakoplov može ostati u zraku nekoliko dana. Najmanje jedan od četiri E-4B uvijek je u pripravnosti, piše Bluewin.

Svrha zrakoplova jest osigurati da političko i vojno vodstvo SAD-a ostane sposobno djelovati čak i ako je kopnena infrastruktura uništena ili nedostupna. U njemu istodobno može biti do 110 osoba, uključujući predsjednika.

Do sada je E-4B korišten samo jednom u izvanrednoj situaciji. Naime, "zrakoplov sudnjeg dana" aktiviran je nakon terorističkih napada 11. rujna. On je poletio kao leteći zapovjedni centar kako bi osigurao sposobnost djelovanja američke vlade. Ta letjelica već godinama nije viđena u javnosti, osim na posebnim vojnim događanjima u demonstrativne svrhe.