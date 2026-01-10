VIDEO Kaos u Iranu eskalira: Deseci mrtvih, Trump najavljuje udar 'gdje najviše boli'

Iran se već danima trese pod valom masovnih prosvjeda koji ne jenjavaju, dok se broj žrtava povećava, a režim sve žešće steže obruč oko vlastitih građana. U zemlji vlada informativni mrak, internet je već drugu noć zaredom gotovo potpuno ugašen, a državne institucije šute o civilnim žrtvama, dok se ulice velikih gradova pune ljudima koji riskiraju život tražeći promjene. Napetu situaciju u petak je komentirao i američki predsjednik Donald Trump. Nakon sastanka s čelnicima naftnih kompanija poručio je da Sjedinjene Države pomno prate događanja u Iranu te zaprijetio da će se Washington uključiti ako režim ponovno počne “ubijati ljude kao što je to činio u prošlosti”, dodavši da bi Amerika tada “udarila tamo gdje iranski režim najviše boli”, javlja BBC.

Prema tvrdnjama organizacija za ljudska prava, od početka prosvjeda 28. prosinca ubijeno je najmanje 48 ljudi. Zbog gotovo potpune blokade interneta većina međunarodnih medija ne može izvještavati s terena, no unatoč tome službeni profil vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija ostao je aktivan na društvenoj mreži X, gdje je izravno optužio Donalda Trumpa poručivši mu da na “rukama ima iranske krvi”.

Rasht—Iran's lush, rainy northern gem—defies Khamenei's empty threats on the second night, surging like an unstoppable flood through the streets in heroic response to Reza Pahlavi's call! The revolution flows unyielding! #Iran #IranProtests #MAGA pic.twitter.com/S1mf0nlJVA — A r a s (@arasava) January 9, 2026

Iako je komunikacija gotovo u potpunosti prekinuta, dio građana ipak uspijeva pristupiti internetu putem Starlinka, satelitske mreže. Snimke koje je zaprimio BBC Persia prikazuju ulice Teherana i Rashta ispunjene prosvjednicima koji se u kolonama kreću gradom, uzvikuju parole i odazivaju se pozivu Reze Pahlavija, sina posljednjeg iranskog šaha.

Pahlavi je u poruci upućenoj predsjedniku Trumpu pozvao na hitnu intervenciju. “Gospodine predsjedniče, ovo je hitan i neodgodiv poziv da obratite pažnju, pružite podršku i djelujete. Milijuni hrabrih Iranaca izašli su na ulice i suočavaju se s pravim mecima. Danas se suočavaju ne samo s mecima, već i s potpunim prekidom komunikacija. Nema interneta ni telefona. Ali Hamenei, u strahu da će narod okončati njegov kriminalni režim i zbog vašeg obećanja da ćete podržati prosvjednike, prijeti brutalnim obračunom. Želi iskoristiti ovaj prekid kako bi ubio ove mlade heroje. (…) Molim za vašu pomoć”, napisao je Pahlavi na X-u.

S druge strane, Iran optužuje Sjedinjene Države za poticanje nasilja. Iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima u petak je pred Vijećem sigurnosti izjavio da su SAD odgovorne za “pretvaranje mirnih prosvjeda u nasilno, subverzivno djelovanje i rašireni vandalizam”. U pismu Vijeću sigurnosti, iranski veleposlanik Amir Saeid Iravani osudio je, kako je naveo, “nezakonito i neodgovorno ponašanje Sjedinjenih Država, koordinirano s izraelskim režimom”, optužujući Washington za miješanje u unutarnje poslove Irana putem prijetnji i namjernog poticanja nestabilnosti i nasilja. Dodao je da takve, kako ih je nazvao, “destabilizirajuće prakse” podrivaju Povelju Ujedinjenih naroda, krše temeljna načela međunarodnog prava te ozbiljno prijete međunarodnom miru i sigurnosti.