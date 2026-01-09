VIDEO Uznemirujuća snimka: Političarka pogođena eksplozivnom napravom u glavu

Honduraška kongresnica Gladis Aurora López, potpredsjednica Nacionalnog kongresa i članica konzervativne Nacionalne stranke (Partido Nacional), ozlijeđena je u četvrtak kada je ručno izrađena eksplozivna naprava bačena na nju ispred zgrade Kongresa u glavnom gradu Tegucigalpi. Prema svjedocima i snimkama sigurnosnih kamera, naprava je bačena s ulice izvan zgrade dok je López davala izjave novinarima. Zadobila je opekline drugog i trećeg stupnja, oštećenje sluha, modrice. Kongresnica je pala na pod, te je brzo prevezena u bolnicu. Liječnici upozoravaju da bi mogla imati problema sas luhom, no ozljede nisu opasne po život.

Eksplzivvn naprava pogodila je kongresnicu u glavu ispred parlamenta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz bolnice je López poslala poruku pomirenja: "Nemam mržnje u srcu i zahvaljujem Bogu što sam živa", rekla je kroz suze, pozivajući na mir i odbacivanje političkog nasilja. Napad se dogodio usred dubokih političkih napetosti nakon predsjedničkih izbora 30. studenoga 2025. Nacionalno izborno vijeće (CNE) proglasilo je 24. prosinca pobjednikom Nasryja "Tita" Asfuru iz Nacionalne stranke tijesnom prednošću nad kandidatom Liberalne stranke Salvadorom Nasrallom. Stranka Slobode i obnove (Libre), koja je na vlasti, nije priznala rezultate, a kongres je bio sazvan upravo radi razmatranja prijedloga o ponovnom prebrojavanju glasova.

Tomás Zambrano, predsjednik kluba Nacionalne stranke u Kongresu, optužio je pristalice Libre za napad, nazvavši ga "kukavičkim činom nasilja" i direktnim napadom na njegovu stranku. Libre još nije službeno komentirala optužbe. Predsjednik Kongresa Luis Redondo osudio je nasilje i naredio istragu, dok policija nudi nagradu od 300.000 lempira (oko 12.000 eura) za informacije o počiniteljima. Snimke pokazuju dva osumnjičena muškarca, a istraga je u tijeku, javlja The Telegraph.