Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NEOBIČNA POJAVA

VIDEO Pogledajte ove nevjerojatne prizore: Nebo odjednom postalo ružičasto, evo o čemu je riječ

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
09.01.2026.
u 21:38

Neki su se pitali radi li se o neuobičajeno snažnom zalasku sunca, dok su drugi spekulirali da bi se moglo raditi o iznenadnoj pojavi polarne svjetlosti aurore borealis.

Stanovnici Birminghama i šireg područja West Midlandsa u Engleskok, svjedočili su neobičnom prizoru, nebo iznad grada zasjalo je intenzivnom ružičastom bojom, i to u trenutku kada je rijedak snijeg prekrivao velik dio regije. Kako prenosi BBC, društvene mreže brzo su se ispunile nagađanjima. Neki su se pitali radi li se o neuobičajeno snažnom zalasku sunca, dok su drugi spekulirali da bi se moglo raditi o iznenadnoj pojavi polarne svjetlosti aurore borealis.

@khxdija.mrc Why is brum pink🤨 vid taken by ma cutey @Maryam🦢🌸 Pro videographer 😚😚 #birmingham #snow #pink #storm #fyp ♬ losing - Lonnex

Prema informacijama koje navodi BBC, izvor ružičastog sjaja bila su LED rasvjetna tijela na nogometnom stadionu St Andrew’s, doma kluba Birmingham City. Klub je potvrdio da se radi o posebnoj ružičastoj LED rasvjeti koja se koristi za održavanje travnjaka, a čija se svjetlost zbog specifičnih vremenskih uvjeta reflektirala na niskim oblacima. Meteorolog BBC-ja Simon King objasnio je da kombinacija snježnih oborina i guste naoblake može pojačati refleksiju svjetlosti u atmosferi, zbog čega nebo poprima neuobičajene boje. Upravo je stadion Birmingham Cityja, prema dostupnim podacima, identificiran kao glavni izvor svjetla.

Slične prizore prijavili su i stanovnici Hednesforda u Staffordshireu. Ondje je lokalni nogometni klub Hednesford Town na društvenim mrežama već ranije objasnio da njihova LED rasvjeta, namijenjena regeneraciji travnjaka, može stvoriti dojam „ružičastog neba“, dodavši u šali da pomažu travi rasti, a ne loviti auroru.

Stručnjaci iz britanske meteorološke službe Met Office dodatno pojašnjavaju da se plave valne duljine svjetlosti lakše raspršuju u snijegu i kapljicama vode u zraku, dok duže valne duljine, poput crvene i narančaste, lakše prolaze. Zbog toga cijelo nebo može poprimiti ružičaste ili narančaste tonove. 

@chowchow_diaries no filters how's this possible?😳 #birmingham #birminghamuk #pinksky ♬ lovely - moiseslyricsss

Ključne riječi
nebo neobična pojava Velika Britanija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!