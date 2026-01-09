VIDEO Pogledajte ove nevjerojatne prizore: Nebo odjednom postalo ružičasto, evo o čemu je riječ

Stanovnici Birminghama i šireg područja West Midlandsa u Engleskok, svjedočili su neobičnom prizoru, nebo iznad grada zasjalo je intenzivnom ružičastom bojom, i to u trenutku kada je rijedak snijeg prekrivao velik dio regije. Kako prenosi BBC, društvene mreže brzo su se ispunile nagađanjima. Neki su se pitali radi li se o neuobičajeno snažnom zalasku sunca, dok su drugi spekulirali da bi se moglo raditi o iznenadnoj pojavi polarne svjetlosti aurore borealis.

Prema informacijama koje navodi BBC, izvor ružičastog sjaja bila su LED rasvjetna tijela na nogometnom stadionu St Andrew’s, doma kluba Birmingham City. Klub je potvrdio da se radi o posebnoj ružičastoj LED rasvjeti koja se koristi za održavanje travnjaka, a čija se svjetlost zbog specifičnih vremenskih uvjeta reflektirala na niskim oblacima. Meteorolog BBC-ja Simon King objasnio je da kombinacija snježnih oborina i guste naoblake može pojačati refleksiju svjetlosti u atmosferi, zbog čega nebo poprima neuobičajene boje. Upravo je stadion Birmingham Cityja, prema dostupnim podacima, identificiran kao glavni izvor svjetla.

Slične prizore prijavili su i stanovnici Hednesforda u Staffordshireu. Ondje je lokalni nogometni klub Hednesford Town na društvenim mrežama već ranije objasnio da njihova LED rasvjeta, namijenjena regeneraciji travnjaka, može stvoriti dojam „ružičastog neba“, dodavši u šali da pomažu travi rasti, a ne loviti auroru.

Stručnjaci iz britanske meteorološke službe Met Office dodatno pojašnjavaju da se plave valne duljine svjetlosti lakše raspršuju u snijegu i kapljicama vode u zraku, dok duže valne duljine, poput crvene i narančaste, lakše prolaze. Zbog toga cijelo nebo može poprimiti ružičaste ili narančaste tonove.