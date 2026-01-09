Naši Portali
PONOVNO PODIGAO TENZIJE

VIDEO Trump otvoreno zaprijetio: Preuzeti ćemo Grenland na lakši ili teži način

U.S. President Donald Trump makes an announcement in Washington
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
09.01.2026.
u 22:52

Iako je rekao da bi preferirao mirno rješenje i postizanje dogovora, ostavio je otvorenu prijetnju prisilnim djelovanjem

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je uzburkao međunarodnu javnost izjavama o Grenlandu, poručivši da su Sjedinjene Američke Države spremne preuzeti taj arktički otok “na lakši ili teži način”, neovisno o stajalištu Danske, pod čijom je upravom Grenland.

Odgovarajući na pitanja novinara tijekom sastanka s čelnicima najvećih američkih naftnih kompanija, Trump je rekao kako zasad ne želi govoriti o eventualnoj financijskoj ponudi Danskoj, no nije isključio mogućnost pregovora. “Ne govorimo sada o novcu, ali to je nešto o čemu se može razgovarati”, rekao je američki predsjednik.

Naglasio je da su u središtu interesa SAD-a sigurnosni razlozi, upozorivši na rastući utjecaj Rusije i Kine u arktičkoj regiji. Prema njegovim riječima, Washington ne može dopustiti da Grenland padne pod kontrolu drugih velikih sila. “Ako mi to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland. Nećemo imati Rusiju ili Kinu za susjeda”, izjavio je Trump.

Iako je rekao da bi preferirao mirno rješenje i postizanje dogovora, ostavio je otvorenu prijetnju prisilnim djelovanjem. “Volio bih to riješiti dogovorom, na lakši način. Ali ako to ne bude moguće, učinit ćemo to na teži način”, zaključio je Trump.
Šokantan plan Trumpa kako bi se dokopao Grenlanda: Pogledajte koliki novac nudi, ali uz jedan uvjet
Ključne riječi
Danska Grenland Donald Trump SAD

Komentara 13

Pogledaj Sve
ST
strahimir
00:14 10.01.2026.

I blesavom Trumpu je jasno da ne može bez Europe kao ni Europa bez SAD-a. Europa mora stati na svoje noge, ujediniti se i neutralizirati izdajnike razne orbane i sličnu gamad.

DR
DrugStari1892
23:54 09.01.2026.

Nakon Zlocinakog kidnapovanja legitimnog predsjednika Venecuele, narandzasti ubojica i ratni zlocinac prijeti opljackati Danski teritorij i ukrasti im dio zemlje, prijeti Kanadi, Kubi Meksiku, Kolumbiji, ...... Redovno ugoscuje krvozednog ratnog zlocinca / genocidnog manijaka bibija, ugostio je i glavosjecu ISIL teroristu iz Sirije, ............ Taj divni "mirotvorac", tj. narandzasti americki Adolf Hićo, je samu u zadnjih godinu dana napao, bombardovao i pobio stotine / tisuce ljudi u: 1. Iraku 2. Siriji 3. Somaliji 4. Iranu 5. Jemenu 6. Nigeriji 7. Venecueli..........sve uz najgrulblje krsenje svih normi medjunarodnog prava. krsenje povelje UN, kao i krsenje njivog ustava i americkih zakona................... Ma "divan" je narandzasti Hico, treba mu pod hitno dati Nobelovu nagradu

ML
mladaklada
23:47 09.01.2026.

Već viđeno u povijesti, na pr., kao državnik i vođa nacije napraviš Anschluss Austrije, pa baciš oko na Sudete, koji su, eto, također u drugoj državi, pa onda, kad vidiš da nitko ne reagira oko Češke, uzmeš Poljsku, a ostaloo slijedi samo po sebi, Francuska, Nizozemska, itd. Onda nastane rat nakon kojega imamo kakav-takav mir 80 godina, a sada neki novi državnik i vođa nacije počne takvu priču iz početka.

Želite prijaviti greške?

