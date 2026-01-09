VIDEO Trump otvoreno zaprijetio: Preuzeti ćemo Grenland na lakši ili teži način

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je uzburkao međunarodnu javnost izjavama o Grenlandu, poručivši da su Sjedinjene Američke Države spremne preuzeti taj arktički otok “na lakši ili teži način”, neovisno o stajalištu Danske, pod čijom je upravom Grenland.

Odgovarajući na pitanja novinara tijekom sastanka s čelnicima najvećih američkih naftnih kompanija, Trump je rekao kako zasad ne želi govoriti o eventualnoj financijskoj ponudi Danskoj, no nije isključio mogućnost pregovora. “Ne govorimo sada o novcu, ali to je nešto o čemu se može razgovarati”, rekao je američki predsjednik.

Trump: "We are going to do something on Greenland whether they like it or not because if we don't, Russia or China will take over Greenland. If we don't do it the easy way we're gonna do it the hard way." pic.twitter.com/Pb29UqBzCC — Aaron Rupar (@atrupar) January 9, 2026

Naglasio je da su u središtu interesa SAD-a sigurnosni razlozi, upozorivši na rastući utjecaj Rusije i Kine u arktičkoj regiji. Prema njegovim riječima, Washington ne može dopustiti da Grenland padne pod kontrolu drugih velikih sila. “Ako mi to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland. Nećemo imati Rusiju ili Kinu za susjeda”, izjavio je Trump.

Iako je rekao da bi preferirao mirno rješenje i postizanje dogovora, ostavio je otvorenu prijetnju prisilnim djelovanjem. “Volio bih to riješiti dogovorom, na lakši način. Ali ako to ne bude moguće, učinit ćemo to na teži način”, zaključio je Trump.