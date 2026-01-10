Naši Portali
Koalicija bez većine

Nizozemska razmatra manjinsku vladu: Neuspjela kolacija mijenja pravila igre

FILE PHOTO: Dutch parliamentary elections, in The Hague
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
10.01.2026.
u 03:00

Nizozemsku u pravilu predvode većinske vlade, no sve fragmentiraniji politički krajolik otežava njezino forimranje

Pregovori o novoj nizozemskoj vladi krenuli su u smjeru formiranja za tu zemlju neuobičajene manjinske vlade, rekao je u petak čelnik jedne od triju potencijalnih članica nove koalicije.  Pregovori se nastavljaju između centrističke, proeuropske stranke D66, konzervativnih demokršćana te desnog VVD-a. 

Ta bi koalicija imala 66 od ukupno 150 mjesta u donjem domu nizozemskog parlamenta, pa bi bila primorana tražiti podršku za svoju politiku pojedinačno za svaku mjeru. 

Nizozemsku u pravilu predvode većinske vlade, no sve fragmentiraniji politički krajolik otežava njezino forimranje. Nakon izbora u listopadu sve su umjerene stranke odbacile suradnju s protuislamskom strankom PVV Geerta Wildersa, članicom prošle vladajuće koalicije. VVD je odbacio suradnju s lijevom kombinacijom zelenih i laburista, što je bila jedina opcija za većinsku vladu.  D66, pobjednik prošlogodišnjih izbora,  odbacio je da u koaliciji sudjeluje europskeptični, konzervativni JA21, s kojim bi ona imala 75 zastupnika. 
Ključne riječi
Vlada Nizozemska

