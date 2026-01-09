FOTO Pogledajte što su sve Ukrajinci pronašli na mjestu udara Orešnika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je ruski napad protiv Ukrajine, koji je uključivao upotrebu rakete Orešnik. Napad je uzrokovao masovne nestanke struje usred niskih temperatura. Balistička raketa srednjeg dometa Orešnik korištena u napadu na Lavov, oko 60 kilometara od poljske granice. Raspoređivanje rakete potvrdili su i Zelenski i rusko Ministarstvo obrane. Ukrajinska sigurnosna služba demonstrirala je dijelove Orešnika koje je Rusija koristila za napad na regiju Lavov, objavio je Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova na X-u. Do sada pronađeni dijelovi su jedinica za stabilizaciju i navođenje (u biti "mozak" projektila), rezervni dijelovi s instalacije motora, fragmenti mehanizma za orijentaciju, mlaznice s platforme paljbene jedinice..., napisao je Geraščenko.

Ukrainian Security Service has demonstrated the pieces of Oreshnik that Russia used to attack Lviv region.



The parts found so far:

▪️ stabilization and guidance unit (the missile's "brains", essentially);

▪️ spare parts from the engine installation;

▪️ fragments of the… https://t.co/Tk9XwcSfAf pic.twitter.com/KHsMvoE6tE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 9, 2026

Podsjetimo, Orešnik, raketa je srednjeg dometa (500–5.500 km) koja može doseći brzinu do 10 Macha, što je čini gotovo nemogućom za presretanje. Rusija je prvi put testirala konvencionalnu verziju ove rakete u studenom 2024., pogodivši tvornicu u Ukrajini. Prema Putinu, višestruke bojeve glave Orešnika čine ga razornim i u konvencionalnom napadu, usporedivim s nuklearnim oružjem. Bjelorusko Ministarstvo obrane navodi da sustav ima domet do 5.000 kilometara, dok ruski mediji tvrde da raketa može stići do zračne baze u Poljskoj za 11 minuta, a do sjedišta NATO-a u Bruxellesu za 17 minuta. Posebno zabrinjavajuće je činjenica da se ne može unaprijed utvrditi nosi li raketa nuklearnu ili konvencionalnu bojnu glavu, što povećava stratešku neizvjesnost. Rusija je 2019. napustila sporazum iz sovjetskog doba koji je zabranjivao rakete srednjeg dometa, omogućivši razvoj i raspoređivanje sustava poput Orešnika. Putin je također upozorio da bi Rusija mogla upotrijebiti Orešnik protiv zapadnih saveznika Ukrajine ako Kijev nastavi napade unutar Rusije uz pomoć zapadnog oružja dugog dometa.