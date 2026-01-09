Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
STRAŠAN NAPAD

FOTO Pogledajte što su sve Ukrajinci pronašli na mjestu udara Orešnika

Orešnik
Foto: Reuters/PIXSELL
1/9
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
09.01.2026.
u 14:22

Raspoređivanje Orešnika potvrdili su i Zelenski i rusko Ministarstvo obrane

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je ruski napad protiv Ukrajine, koji je uključivao upotrebu rakete Orešnik. Napad je uzrokovao masovne nestanke struje usred niskih temperatura. Balistička raketa srednjeg dometa Orešnik korištena u napadu na Lavov, oko 60 kilometara od poljske granice. Raspoređivanje rakete potvrdili su i Zelenski i rusko Ministarstvo obrane. Ukrajinska sigurnosna služba demonstrirala je dijelove Orešnika koje je Rusija koristila za napad na regiju Lavov, objavio je Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova na X-u. Do sada pronađeni dijelovi su jedinica za stabilizaciju i navođenje (u biti "mozak" projektila), rezervni dijelovi s instalacije motora, fragmenti mehanizma za orijentaciju, mlaznice s platforme paljbene jedinice..., napisao je Geraščenko.

Podsjetimo, Orešnik, raketa je srednjeg dometa (500–5.500 km) koja može doseći brzinu do 10 Macha, što je čini gotovo nemogućom za presretanje. Rusija je prvi put testirala konvencionalnu verziju ove rakete u studenom 2024., pogodivši tvornicu u Ukrajini. Prema Putinu, višestruke bojeve glave Orešnika čine ga razornim i u konvencionalnom napadu, usporedivim s nuklearnim oružjem. Bjelorusko Ministarstvo obrane navodi da sustav ima domet do 5.000 kilometara, dok ruski mediji tvrde da raketa može stići do zračne baze u Poljskoj za 11 minuta, a do sjedišta NATO-a u Bruxellesu za 17 minuta. Posebno zabrinjavajuće je činjenica da se ne može unaprijed utvrditi nosi li raketa nuklearnu ili konvencionalnu bojnu glavu, što povećava stratešku neizvjesnost. Rusija je 2019. napustila sporazum iz sovjetskog doba koji je zabranjivao rakete srednjeg dometa, omogućivši razvoj i raspoređivanje sustava poput Orešnika. Putin je također upozorio da bi Rusija mogla upotrijebiti Orešnik protiv zapadnih saveznika Ukrajine ako Kijev nastavi napade unutar Rusije uz pomoć zapadnog oružja dugog dometa.

Šokantan plan Trumpa kako bi se dokopao Grenlanda: Pogledajte koliki novac nudi, ali uz jedan uvjet
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Orešnik

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
15:13 09.01.2026.

jel nađena vešmašina... ili bar centrifuga?

RO
robertmark
14:55 09.01.2026.

Rusima treba vratiti dalekometne i to prvenstveno na mjesta gdje se skriva štakor.

IM
IM34
14:52 09.01.2026.

I pao Oresnik .... sto se dogodilo ???? Nista ! Ukrajinci se predali ??? Isto kao i svaka druga raketa sa 1000kg ... samo malo brza ...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!