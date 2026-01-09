Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
SPREMA KOPNENE OPERACIJE

Trump odabrao zemlju koja mu je iduća meta? Stigla je najava: 'Sada ćemo početi udarati...'

Mexico transfers cartel members to the U.S.
Foto: Gabinete de Seguridad de Mexico/
1/6
Autor
Dora Taslak
09.01.2026.
u 13:12

Kopneni udari na kartele u Meksiku predstavljali bi značajno proširenje američkog vojnog angažmana u regiji

Nakon mjeseci pomorskih udara, predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je da će američke snage, ciljajući narko-kartele, sada započeti kopnene operacije u Meksiku. "Sada ćemo početi udarati kopno vezano uz kartele. Karteli vode Meksiko", kazao je Trump, no nije otkrio pojedinosti o vremenu ili opsegu planiranih napada. Claudia Sheinbaum, predsjednica Meksika, usprotivila se tom potezu. Bilo kakvi vojni udari na meksičkom teritoriju bez pristanka Mexico Cityja predstavljali bi kršenje međunarodnog prava i označili napad na saveznika i važnog trgovinskog partnera, ističe Euronews.

Trumpova najava stigla je nakon napada na Venezuelu u kojem su tijekom vikenda zarobljeni tamošnji predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores. Maduro i Flores optuženi su u SAD-u zbog trgovine drogom, a izjasnili su se da nisu krivi. To je bila kulminacija dugotrajne američke vojne i ekonomske kampanje protiv Madurove vlade.

Prema američkim dužnosnicima, udari na narko-brodove rezultirali su smrću više od 100 osoba od rujna. Naime, ciljala su se plovila osumnjičena za krijumčarenje kokaina i fentanila u međunarodnim vodama i blizu venezuelske obale. Trump je, također, nedavno otkrio da su američke snage pogodile pristanište za takve brodove u Venezueli.

Kopneni udari na kartele u Meksiku predstavljali bi značajno proširenje američkog vojnog angažmana u regiji. Trump je u veljači 2025. godine proglasio šest meksičkih kartela stranim terorističkim organizacijama, potez koji je Meksiko osudio kao prijetnju svom suverenitetu. Meksička predsjednica Sheinbaum predložila je ustavne reforme za jačanje zaštite od neovlaštenih stranih operacija i dosljedno odbija bilo kakvu prisutnost američke vojske na meksičkom tlu.
Šokantan plan Trumpa kako bi se dokopao Grenlanda: Pogledajte koliki novac nudi, ali uz jedan uvjet
Ključne riječi
SAD Meksiko Donald Trump

Komentara 4

Pogledaj Sve
TI
tico123
12:14 10.01.2026.

hoće grenland zbog nekih svojih hirova i jer je tamo američka baza evo tramp i ja ti dam svoj vinograd za badava jer je tam američka žutica pa si napravi bazu i na bilogori

BL
Bloomberg
22:58 09.01.2026.

Zastrašuje, a cilj mu je jasan - Meksički zaljev da postane Američki. I sad po svima njima će lupati tobože kartele, droga, pa pljeniti naftu, pa kupovati Grenland, a zapravo želi sve kolonizirati. Sila i nasilje, pa to je u korjenu postanka SAD. Pobili su Indijance samo tako...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!