Trump odabrao zemlju koja mu je iduća meta? Stigla je najava: 'Sada ćemo početi udarati...'

Nakon mjeseci pomorskih udara, predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je da će američke snage, ciljajući narko-kartele, sada započeti kopnene operacije u Meksiku. "Sada ćemo početi udarati kopno vezano uz kartele. Karteli vode Meksiko", kazao je Trump, no nije otkrio pojedinosti o vremenu ili opsegu planiranih napada. Claudia Sheinbaum, predsjednica Meksika, usprotivila se tom potezu. Bilo kakvi vojni udari na meksičkom teritoriju bez pristanka Mexico Cityja predstavljali bi kršenje međunarodnog prava i označili napad na saveznika i važnog trgovinskog partnera, ističe Euronews.

Trumpova najava stigla je nakon napada na Venezuelu u kojem su tijekom vikenda zarobljeni tamošnji predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores. Maduro i Flores optuženi su u SAD-u zbog trgovine drogom, a izjasnili su se da nisu krivi. To je bila kulminacija dugotrajne američke vojne i ekonomske kampanje protiv Madurove vlade.

Prema američkim dužnosnicima, udari na narko-brodove rezultirali su smrću više od 100 osoba od rujna. Naime, ciljala su se plovila osumnjičena za krijumčarenje kokaina i fentanila u međunarodnim vodama i blizu venezuelske obale. Trump je, također, nedavno otkrio da su američke snage pogodile pristanište za takve brodove u Venezueli.

Kopneni udari na kartele u Meksiku predstavljali bi značajno proširenje američkog vojnog angažmana u regiji. Trump je u veljači 2025. godine proglasio šest meksičkih kartela stranim terorističkim organizacijama, potez koji je Meksiko osudio kao prijetnju svom suverenitetu. Meksička predsjednica Sheinbaum predložila je ustavne reforme za jačanje zaštite od neovlaštenih stranih operacija i dosljedno odbija bilo kakvu prisutnost američke vojske na meksičkom tlu.