Bruxelles u nevjerici nakon Trumpovih odluka: 'Ovo je prekretnica za Europu'

Početak 2026. godine Europsku je uniju dočekao nespremnu. Povratak europskih diplomata i dužnosnika u Bruxelles nakon blagdana poklopio se s nizom poteza američkog predsjednika Donald Trump koji su, kako piše Politico, razotkrili duboku stratešku slabost Europe i njezinu nesposobnost da se prilagodi novoj globalnoj stvarnosti. Američka operacija usmjerena na uklanjanje Nicolása Madura s vlasti u Venezueli zatekla je europske institucije bez jasnog odgovora.

Ubrzo su uslijedile nove provokacije: dovođenje u pitanje NATO-a, prijetnje Iranu i Kubi te izjava da Sjedinjene Države moraju preuzeti Grenland radi vlastite sigurnosti, bez obzira na stav saveznika. Trumpova tvrdnja da mu „međunarodno pravo nije potrebno“ postala je simbol politike sile koja sve manje mari za pravila. Upravo tu, upozorava Politico, leži egzistencijalni problem Europske unije. EU je izgrađena na pravu, normama i institucionalnoj stabilnosti. Ona je najveći proizvođač međunarodnih pravnih akata na svijetu, ali u poretku u kojem dominantna sila otvoreno odbacuje međunarodno pravo, europski model gubi političku težinu. Pravo bez moći postaje krhko.

Unatoč ozbiljnosti situacije, europski čelnici još uvijek nisu otvoreno raspravili strateško udaljavanje Sjedinjenih Država od svojih tradicionalnih saveznika. Razlog za to, prema diplomatskim izvorima Politica, jest Ukrajina. Europa je i dalje sigurnosno ovisna o NATO-u i američkoj vojnoj podršci te se boji da bi otvoreni sukob s Trumpom mogao ugroziti mogućnost postizanja primirja s Rusijom.

Iako se govori o mogućem mirovnom okviru u kojem bi SAD imao ulogu vojnog jamca, američke obveze ostaju nejasne. Zajedničke izjave saveznika ne prate konkretna jamstva, a Rusija još nije ni prihvatila ponuđene okvire. U takvom kontekstu, europska šutnja nije znak stabilnosti, već straha. Problem je, međutim, dublji. Bez otvorene političke rasprave o novom stanju Zapada, europski lideri teško mogu osigurati potporu javnosti za ozbiljnu promjenu vanjske i sigurnosne politike. Govoriti o „strateškoj autonomiji“ bez jasnog plana i političke volje ostaje prazna fraza.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron jedan je od rijetkih koji su otvoreno upozorili da Sjedinjene Države sve više djeluju prema logici sfera utjecaja i napuštaju međunarodna pravila koja su same stvarale. No Macronova politička slabost kod kuće ograničava njegov utjecaj u Bruxellesu, gdje više ne postoji snažan, jedinstven glas Europe. Istodobno, europska marginalizacija vidljiva je i izvan Ukrajine. U Gazi EU nema ozbiljnu ulogu unatoč tome što je najveći donator pomoći. U Iranu, europski odgovor na prosvjede svodi se na oprezne izjave. Čak su i reakcije na događaje u Venezueli bile rascjepkane i neujednačene, što dodatno naglašava unutarnje podjele Unije.