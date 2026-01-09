Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
stiže li nam smak svijeta?

Točan datum 'kraja svijeta' predviđen je jezivom jednadžbom – i trebao bi biti uskoro

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
09.01.2026.
u 10:30

U studenom 1960. ugledni časopis Science objavio je rad trojice istraživača sa Sveučilišta Illinois – Heinza von Foerstera, Patricije M. More i Lawrencea W. Amiota – koji su upozorili na mogući globalni kolaps.

Bezbrojna su predviđanja kraja svijeta – jedno od najranijih zabilježeno je prije gotovo 4800 godina, kada se pisac iz drevne Asirije žalio na pad moralnih vrijednosti mlađe generacije, što je, po njegovu mišljenju, nagovještavalo slom civilizacije. Od tada do danas apokaliptična upozorenja redovito se ponavljaju, najčešće bez ikakve znanstvene podloge, prenosi Mirror

Većina takvih proročanstava dolazila je od vjerskih vođa i proroka – od židovskog vođe Simona bar Giore, koji je vjerovao da će svijet nestati oko 70. godine, do suvremenih propovjednika koji su kraj svijeta najavljivali još prošle jeseni. No jedno upozorenje, izneseno prije više od šest desetljeća, i danas izaziva nelagodu jer ima određenu znanstvenu težinu.

Naime, u studenom 1960. ugledni časopis Science objavio je rad trojice istraživača sa Sveučilišta Illinois – Heinza von Foerstera, Patricije M. More i Lawrencea W. Amiota – koji su upozorili na mogući globalni kolaps u petak, 13. studenoga 2026. godine. Njihova vizija kraja svijeta nije uključivala nuklearni rat, udar asteroida ili supervulkane, već problem koji je daleko teže izbjeći: prenaseljenost.

Znanstvenici su analizirali demografske trendove zapadnog svijeta i zaključili da medicinski napredak dramatično ubrzava rast svjetske populacije. Prema njihovim izračunima, broj ljudi na planetu trebao je “težiti beskonačnosti” upravo oko 2026. godine, što bi rezultiralo globalnim nedostatkom hrane i resursa.

Godine 1960. na Zemlji su živjele oko tri milijarde ljudi. Danas, na pragu 2026., taj broj premašuje osam milijardi – a znakovi ozbiljnog usporavanja rasta još nisu vidljivi. Procjene demografa sugeriraju da bi globalna populacija mogla početi opadati tek oko 2080. godine.

Ova ideja nije nova. Britanski ekonomist Thomas Malthus još je 1798. upozoravao da će čovječanstvo neminovno ostati bez hrane jer stanovništvo raste eksponencijalno, dok proizvodnja hrane raste znatno sporije. Iako se zasad pokazalo da tehnološki i poljoprivredni napredak uspijeva pratiti rast populacije, strah od “maltuzijanske krize” i dalje tinja.

Zanimljivo je da se neki od najbogatijih ljudi na svijetu ponašaju kao da takav scenarij nije nemoguć. Mark Zuckerberg navodno je potrošio gotovo 190 milijuna dolara na golemo imanje na Havajima, gdje gradi luksuzni kompleks s podzemnim bunkerom, vlastitom energijom i zalihama hrane. Jeff Bezos kupio je nekretnine na iznimno sigurnoj lokaciji na Floridi, dok je Larry Ellison praktički preuzeo cijeli havajski otok Lanai.

Iako zvuči poput zapleta znanstvenofantastičnog filma, ova ulaganja otvaraju pitanje: pripremaju li se neki za scenarij u kojem će hrana, prostor i sigurnost postati najvrjednije valute? Hoće li 2026. zaista biti prijelomna godina ili tek još jedan datum u dugoj povijesti neostvarenih apokaliptičnih prognoza – ostaje vidjeti.

Ne piše nam se dobro: Ove su događaje Nostradamus i Baba Vanga predvidjeli za 2026. godinu
1/19
Ključne riječi
jednadžba svijet život apokalipsa smak svijeta

Komentara 17

Pogledaj Sve
HI
Hrvat iz Prigorja
12:38 09.01.2026.

Joj kak su ovi bogati gl...i grade na trusnom otoku i u močvari skloništa. 😉

Avatar Blokiran
Blokiran
11:11 09.01.2026.

Molim sve koji vjeruju u taj kraj svijeta da dan ranije meni doniraju sve svoje nekretnine i pokretnine te time osiguraju da odu mirne savjesti i bez tereta. Hvala!

LO
lotos1946
12:47 09.01.2026.

"pripremaju li se neki za scenarij u kojem će hrana, prostor i sigurnost postati najvrjednije valute? "..... ........ ......... Sudeći prema razvoju događaja u svijetu približava se trenutak kad će se umjesto dolara, eura, zlata ... , bogatstvo mjeriti brojemm vreća krumpira u podrumu i lancima luka.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Modular Homes Expo

OD SNOVA DO KLJUČA U RUKAMA U REKORDNOM ROKU: ZAGREB MEET MIJENJA PRAVILA GRADNJE

Ako ste tijekom vožnje ili šetnje u mjestu gdje živite primijetili kako se kuće, zgrade i poslovni objekti pojavljuju „preko noći“, niste u krivu. Sve više Hrvata odlučuje se za montažnu i modularnu gradnju te stanovanje u takvim prostorima, jer nude brzinu, sigurnost i manje stresa. U svijetu u kojem je vrijeme postalo dragocjeno, ovakav način gradnje postaje isplativ i logičan izbor za mnoge.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!