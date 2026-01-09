Naši Portali
PODIJELIO JD VANCE

VIDEO Objavljena snimka s mobitela agenta ICE-a: Uhvaćen ključni trenutak prije ubojstva žene

Members of U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) respond at the scene where a woman was shot in Minneapolis
Foto: LYNETTE REINI-GRANDELL/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
09.01.2026.
u 21:21

Američki potpredsjednik J.D. Vance podijelio je snimku na društvenoj mreži X, poručivši da ona pokazuje kako je policajčev život bio ugrožen te da je pucao u samoobrani.

Videozapis snimljen kamerom na mobitelu policijskog službenika pruža potresan i neposredan uvid u događaje koji su prethodili smrtonosnoj pucnjavi u kojoj je u Minneapolisu ubijena Renee Good. Snimka prikazuje niz napetih trenutaka tijekom policijske intervencije koja je završila ispaljivanjem hitaca i smrću vozačice vozila. Na snimci se vidi agent američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) Jonathan Ross kako se nalazi ispred tamnocrvenog SUV-a kojim je upravljala Renee Good. Vozilo je bilo zaustavljeno poprijeko na cesti, čime je blokiran promet. Ross bez riječi prolazi ispred automobila prema vozačevoj strani.

Dok obilazi vozilo, Good je vidljiva kroz spušteni prozor kako gleda izravno u policajca. U jednom trenutku mu se obraća riječima da nije ljuta na njega. Ross ne odgovara, a u odrazu stakla vidi se kako u ruci drži mobitel kojim snima događaj. U pozadini se potom čuje glas Beccae Good, supruge vozačice i putnice u vozilu, koja policajcu govori da pokaže lice. Snimka se nastavlja dok Ross dolazi do stražnjeg dijela automobila. Becca Good, koja je ranije izašla iz vozila, govori policajcu da ne mijenjaju registarske pločice svaki dan te da će pločica biti ista ako kasnije dođe razgovarati s njima. Dok mu se obraća, drži mobitel vrlo blizu njegova lica.

U tom trenutku mu govori provokativne riječi i pokušava se vratiti u automobil, no vrata su zaključana. Ubrzo se čuje glas drugog policajca koji vozačici viče da izađe iz automobila. Renee Good tada počinje vozilom ići unatrag, zatim se okreće naprijed i zakreće volan udesno, dalje od mjesta na kojem stoji policajac. Vozilo se potom naglo pokreće prema naprijed. Ross uzvikuje upozorenje, nakon čega se u brzom slijedu čuju tri pucnja.

Snimka ne pokazuje jasno je li SUV u tom trenutku udario policajca jer se kamera naglo pomiče prema nebu. Sam čin pucnjave nije vidljiv, no jasno se čuju tri hica dok se kamera okreće prema kući iza policajca. Nedugo zatim, kamera ponovno zahvaća SUV koji juri naprijed, a u pozadini se čuje psovka. Na samom kraju snimke čuje se i sudar vozila s parkiranim automobilom, dok kamera ponovno pada prema ulici.

Kako kasnije piše CNN, video je snimljen Rossovim mobitelom, što je potvrdio i dužnosnik američkog Ministarstva domovinske sigurnosti. Snimku je prvotno pribavio medij iz Minnesote Alpha News. Američki potpredsjednik J.D. Vance podijelio je snimku na društvenoj mreži X, poručivši da ona pokazuje kako je policajčev život bio ugrožen te da je pucao u samoobrani.
ICE Minneapolis pucnjava SAD

KI
kimi
21:40 09.01.2026.

Znači da zanemarimo i zaboravimo prvi snimak i da verujemo ovom objavljenom posle par dana?

HO
homofobic
22:04 09.01.2026.

Ova snimka ne pokazuje tako dobro sta se dogodilo kao snimka koja je bila cio dan na svim TV kanalima prije 2 dana. Ali hajde da najprije obratimo paznju na sto, kako i gdje! Postoji oveca organizirana grupa koja od nekoga (za sada nepoznatog) dobije informacije kamo se imigracijska policija sprema u akciju loviti nezakonite imigrante koji su bili upleteni i u kriminalne radnje. Pokojna Good je bila vec na toj adresi sa 30-40 ostalih aktivista. Ona je parkirala svoj mini kombi popreko na sredini ceste. Imala je konverzaciju s "obicnim" policajcem radi tog parkiranja i trazio ju je da se makne. Ona se oglusila i nije reagirala. Potom su dosli svojim SUV-om dva iz ICE i jedan je krenuo prema njoj i posegnuo unutra prema bravi vrata kroz otvoreni prozor i naredio joj da zaustavi i izade iz auta. Jedan policajac je bio 1-2m malo desno od sredine njenog vozila. Good je krenula natraske (pravno u ocima policije to je pokusaj bjega i opiranje hapsenju!!!) i okretala volan na lijevo (dok se jos kretala natraske policajac koji je bio ispred auta se tada uhvatio za pistolj ali ga nije izvadio iz futrole). Good je na trenutak zaustavila i krenila naprijed volanom okrenutim u desno i krenula napriejd (U tom trenutku policajac ispred auta je izvadio pistolj i poceo pucati jer je isla na njega).

BRISELJKO
BRISELJKO
22:20 09.01.2026.

Baba je dobila što je tražila i zaslužila. No u vozilu pokojnice je bio pas. Zanemaruje se najbitnije pitanje u svezi ove pucnjave - što se dogodilo s njim?

