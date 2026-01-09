Rusija ispalila moćni Orešnik: Juri 13.000 km/h, Putin njegovu razornu moć usporedio s nuklearnim oružjem

Rusija je tijekom noći izvela masovni napad na Ukrajinu, u kojem je pogođen i Kijev, a koristila je i raketu Orešnik. Dok su Ukrajinci još ispitivali je li doista riječ o toj raketi, iz Moskve je stigla potvrda. Zapadna komanda ukrajinskog zrakoplovstva navela je ranije kako je u napadu korištena balistička raketa koja je putovala brzinom od gotovo 13.000 km/h. Ukrajinsko zrakoplovstvo je i upozorilo na prijetnju raketa ispaljenih s ruskog poligona Kapustin Jar gdje je Orešnik baziran. Raketa je također bazirana u Bjelorusiji, ruskoj saveznici, navodi Reuters.

Rusija je prvi put ispalila raketu Orešnik na ukrajinski grad Dnipro u studenome 2024. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je razorna moć Orešnika usporediva s nuklearnim oružjem, čak i kada je opremljen konvencionalnom bojevom glavom.

Nakon udara na Dnipro 2024., Putin je u televizijskom obraćanju rekao da je Rusija lansirala novu konvencionalnu raketu srednjeg dometa pod kodnim nazivom Orešnik, što na ruskom znači lješnjak. Kazao je kako je oružje putovalo brzinom Mach 10 ili 2,5-3 kilometra u sekundi, dodajući da "trenutačno nema načina za suprotstavljanje ovom oružju“. Ruski čelnik tada je kazao kako je pogođen veliki vojno-industrijski objekt u Dnipru, korišten za proizvodnju raketa i drugog naoružanja. Govoreći dan kasnije višim obrambenim dužnosnicima, rekao je da će se testiranja rakete nastaviti, uključujući borbene uvjete, prenosi BBC. Inače, važna je brzina rakete jer to utječe na vrijeme koje je potrebno da dođe do cilja. Što brže ona dosegne cilj, to obrambena vojska ima manje vremena za reakciju.

Ilja Kramnik, ruski vojni stručnjak, rekao je tada za prokremaljske novine Izvestija da je nova raketa vjerojatno na gornjoj granici raketa srednjeg dometa. "Vjerojatno je riječ o novoj generaciji ruskih raketa s dometom 2500-3000 kilometara i potencijalno do 5000 kilometara, ali ne interkontinentalnih. Očito je opremljena odvojivom bojevom glavom s pojedinačnim jedinicama navođenja“, kazao je. Prema tome, cijela bi Europa bila u dometu, ali ne i SAD.

Vojni analitičar Vladislav Šurigin rekao je 2024. za Izvestiju da je Orešnik sposoban prevladati bilo koje postojeće moderne sustave proturaketne obrane. Uz to, rekao je da Orešnik može uništiti dobro zaštićene bunkere na velikim dubinama bez uporabe nuklearne bojeve glave.