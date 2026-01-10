Naši Portali
Poljska pozvala mađarskog ambasadora na razgovor

Ivan Šaravanja/Hina
10.01.2026.
u 02:00

Poljska pod vodstvom centrističke vlade Donald Tuska optužuje Viktora Orbana da daje azil "korumpiranom vodstvu PiS-a. Mađarska im odgovorila da je to politički progon

Poljsko ministarstvo vanjskih poslova u petak je pozvalo na razgovor mađarskog veleposlanika nakon što je Budimpešta odobrila azil za dvoje još neidentificiranih poljskih državljana, objavio je njegov glasnogovornik u petak, u vrijeme pogoršanja odnosa nekoć snažnih saveznica. 

Portal VSquare u četvrtak prenosi da je mađarska delegacija u Bruxellesu predstavnicima drugih zemalja poslala pismo u kojem obavještava da je dala azil dvoje poljskih državljana.  Pismo, kasnije objavljeno i u poljskim medijima, ne identificira o kome je riječ ni zašto im je bio potreban azil. 

Glasnogovornik poljskog ministarstva vanjskih poslova Maciej Wewior rekao je da će Varšava obavijestiti mađarskog veleposlanika o „prigovorima na tu odluku”.  Budimpešta je 2024. razljutila Varšavu dajući azil Marcinu Romanowskom, bivšem zamjeniku ministra pravosuđa iz poljske nacionalističke stranke Pravo i pravda (PiS) koja je vladala do 2023. godine. Poljske vlasti optužile su Romanowskog za korupciju, što on odbacuje.  U studenom je bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, ključna ličnost PiS-a, odlučio ostati u Budimpešti nakon što je poljski parlament glasao da mu se ukine imunitet kako bi odgovarao na optužbe o zloupotrebi javnog novca. 

Poljski mediji tada su spekulirali da će Ziobro zatražiti azil u Mađarskoj.  Mađarski samoprozvani „neliberalni” premijer Viktor Orban bio je snažan saveznik Varšave tijekom vlasti PiS-a, iako je njegova odluka o održavanju odnosa s Moskvom nakon početka ruske invazije ugrozila taj odnos i prije no što su poljski konzervativci odstupili s vlasti.  Od pobjede proeuropske koalicije predvođene centrističkim premijerom Donaldom Tuskom 2023., tenzije su dodatno narasle. Tuskova vlada najavila je da će privesti pravdi političare PiS-a odgovorne za korupciju, a Mađarska, država koja je prema Transparency Internationalu već tri godine najkorumpiranija zemlja EU-a, smatra to političkim progonom. 

