Verbalni napadi američkih političara na austrijskog predsjednika Van der Bellena. Uz poruku: 'Gurni si hidžab u stražnjicu'

Verbalni napadi iz SAD-a na austrijskog predsjednika Alexandera Van der Bellena trenutno pune naslovnice svjetskih medija, piše u petak navečer austrijski dnevni list “Heute” u tekstu pod naslovom: “Van der Bellen bi trebao “gurnuti hidžab u stražnjicu”. Razlog ovog neuljuđenog ponašanja je, kako navodi “Heute” izjava austrijskog šefa države iz 2017. godine, koja je ponovno postala viralna na međunarodnoj razini. I sada, nakon više od osam godina izaziva oštre reakcije Washingtona i Floride. Kontroverzu je izazvao video zapis Van der Bellenovog komentara iz 2017. godine o hidžabu, marami na glavi koju nose muslimanske djevojčice i žene, koji je nedavno na platformi X s engleskim titlovima zabilježio veliku posjećenost.

Kako piše “Heute” ovaj je video ponovno, nakon više od osam godina od njegovog nastanka podijelio na platformi X Martin Sellner, tadašnji vođa krajnje desničarskog “Identitenog pokreta”, bez da je pritom naveo godinu iz koje potječe video zapis. Izvorna izjava austrijskog predsjednika odnosila se je na moguću zabranu nošenja hidžaba u Austriji. Van der Bellen je tada (2017. godine) rekao da bi zbog rastuće islamofobije bilo kada moglo doći do toga da se “sve žene mora moliti da nose hidžab (...), kao znak solidarnosti s onima koji to čine iz vjerskih razloga”. “Heute” ističe kako se je tada austrijski predsjednik nakon unutarnjopolitičkih kritika u zemlji potom odmah ispričao, i navedenu rečenicu nazvao “pogreškom”.

Istovremeno je naglasio da nije “veliki prijatelj marame”. Nakon izvlačenja stare video izjave austrijskog predsjednika iz naftalina, sada su se oglasili političari iz tabora američkog predsjednika Donalda Trumpa. Bez da su znali da potječe iz 2017. godine, jer to nije na X-u bilo navedeno. Prije nego što je američki kongresmen Andy Ogles verbalno napao austrijskog predsjednika, republikanski guverner Floride Ron DeSantis je javno kritizirao Van der Bellena. DeSantis je predsjednikovu izjavu opisao kao kao primjer “neodgovornosti vodećeg političara” - i objavio na platformi X video zapis povijesnog citata, navodi “Heute”. Međutim, to nije bilo ništa u odnosu na neuljuđenu kritiku te vulgarne uvrede i prostote, kojima je Republikanac Andy Oglesa verbalno napao Van der Bellena. Oglesa je na platformi X napisao da bi si austrijski predsjednik trebao “ hidžab ugurati u svoju liberalnu, socijalističku stražnjicu”. Uz poruku, kako Amerika “nikada neće pasti na koljena pred islamom” i napomenu da se radi o “borbi dobra protiv zla”.