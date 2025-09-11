Zastupnica Romana Jerković Kraljić imenovana glavnom izvjestiteljicom Europskog parlamenta za strategiju EU-a o kardiovaskularnim bolestima

Zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković Kraljić (S&D, SDP) predvodit će rad na izradi strategije Europske unije o kardiovaskularnim bolestima. Kardiovaskularne bolesti (KVB) vodeći su uzrok smrtnosti u Europskoj uniji, s više od 60 milijuna ljudi koji žive s KVB-om i preko 1,8 milijuna smrti godišnje. Ekonomski teret ovih bolesti procjenjuje se na više od 280 milijardi eura godišnje, uključujući troškove liječenja, gubitak produktivnosti i socijalne posljedice.

„U Hrvatskoj kardiovaskularne bolesti čine čak oko 44 % svih uzroka smrti, pri čemu godišnje od njih umire više od 22.000 ljudi. Zato borba protiv njih mora biti među prioritetima europske i hrvatske zdravstvene politike. Cilj je razviti strategiju koja će obuhvatiti prevenciju, ranu dijagnozu, dostupnost liječenja te jednak pristup skrbi za sve građane EU-a. Poseban izazov predstavljaju zdravstvene nejednakosti. Naime, stope smrtnosti, kao i prevalencija rizičnih čimbenika poput pušenja, hipertenzije, dijabetesa i pretilosti znatno su više u zemljama srednje i istočne Europe. Ovi podaci najbolji su primjer zašto čim prije moramo usvojiti jedinstveni europski pristup i osigurati jednake standarde u području kardiovaskularne zdravstvene skrbi. Neka nam iskustva s Planom za borbu protiv raka posluže kao primjer zajedničkog europskog uspjeha“, izjavila je zastupnica Jerković Kraljić.

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju i glavni uzrok komorbiditeta. Vrlo često su povezane s dijabetesom, kroničnim bubrežnim bolestima, pretilošću i karcinomima, što značajno smanjuje kvalitetu života oboljelih i dodatno opterećuje zdravstvene sustave. Upravo zato europska strategija mora obuhvatiti integrirani pristup liječenju i prevenciji. „Ova je tema iznimno važna za Hrvatsku, gdje posebno zabrinjava visoka prevalencija nezdravih životnih navika po čemu smo pri vrhu europskih ljestvica. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj oboljelih od dijabetesa kontinuirano raste, a svaki treći odrasli Hrvat ima povišeni krvni tlak, što dodatno povećava rizik od kardiovaskularnih komplikacija“, dodala je Jerković Kraljić.

U svojoj ulozi izvjestiteljice, Jerković Kraljić će predvoditi rad Europskog parlamenta na ovom izvješću, surađivati s Europskom komisijom, državama članicama, zdravstvenim stručnjacima i udrugama pacijenata te izraditi prijedlog smjernica za buduću europsku politiku u području kardiovaskularnog zdravlja.