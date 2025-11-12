Medicinska sestra osumnjičena za namjerno ubojstvo u bečkoj bolnici. Tužiteljstvo istražuje smrt još jednog pacijenta

Gotovo svi austrijski mediji, neki više, neki manje u srijedu izvještavaju o medicinskoj sestri u klinici Favoriten u Beču, koja je osumnjičena da je “predoziranjem” opijatima, namjerno usmrtila pacijenticu oboljelu od raka. Prvi, koji je razotkrio slučaj i o njemu pisao, bio je austrijski tjednik “Falter”. Savez za zdravstvo Grada Beča (WIGEV) potvrdio je jučer medijima da je austrijsko Državno odvjetništvo u Beču naredilo istragu. Uz napomenu, kako se istražuje ne samo taj, nego još jedan sličan smrtni slučaj, u istoj bolnici i na istom odjelu za palijativnu skrb, u koji bi navodno također mogla biti umiješana ista osoba.

Medicinska sestra je odmah otpuštena, i na slobodi čeka okončanje istrage, ističu mediji. Posebno naglašavaju da za osumnjičenu medicinsku sestru vrijedi pravilo nevinosti, dok joj se ne dokaže suprotno. “Na početku smo istrage” rekla je Nina Busek, glasnogovornica Državnog odvjetništva u Beču Potvrdila je da je bečko Odvjetništvo saznalo za slučaj iz pisanja austrijskog tjednika “Falter”. “Prije 10 dana, Državno odvjetništvo u Beču, zatražilo je medicinsku dokumentaciju vezanu uz navedeni slučaj”, rekao je Michael Binder, medicinski direktor WIGEV-a.

Klupko sumnje, počelo se je odmotavati nakon što je pacijentica oboljela od raka sredinom rujna ove godine umrla. Medicinske sestre koje su preuzele službu od osumnjičene kolegice i još jedne njene kolegice s kojom je bila u smjeni, prijavili su voditelju Odjela da im je osumnjičena navodno jasno i glasno rekla da se kod davanja lijekova i injekcija dotičnoj pacijentici “može dati više, onda će brže okončati”.

Nakon toga odmah je nastala uzbuna ne samo na Odjelu nego i u bolnici, jer je voditelj Odjela palijative to dalje prijavio nadležnim šefovima. Osumnjičena medicinska sestra i medicinska sestra koja je s njom bila u smjeni, suočene su potom s optužbama da je pokojnoj pacijentici dana veća doza lijekova, nego je to bilo propisano. Preminula pacijentica, kako navodi “Falter”, a prenose ostali mediji, primala je kontinuirano injekcije benzodiazepina i opijata putem “motorizirane” šprice.

U planu liječnika bila je točno utvrđena doza, kao i vrijeme kada treba dati navedene injekcije. Svako davanje lijeka moralo je biti pismeno dokumentirano. Nakon što je pacijentica umrla, slijedećeg su dana medicinske sestre koje su od osumnjičene i njene kolegice dan prije preuzele smjenu, otkrile nepravilnosti u dokumentaciji. Svako pojedinačno davanje lijeka odnosno injekcije (tzv. bolus), nije bilo evidentirano, kao što je to bilo propisano.

Kako je novinarima rekao medicinski direktor WIGEV-a Binder osumnjičena medicinska sestra “poriče optužbe”. Naglasio je da su osumnjičena, kao i medicinska sestra koja je s njom bila u smjeni, odmah suspendirane zbog kršenja internih radnih odredbi i smjernica i potom otpuštene. Slučaj je odmah prijavljen Državnom odvjetništvu, koje je naredilo sudsku ekshumaciju i obdukciju tijela umrle pacijentice.

Obdukcija je navodno već u međuvremenu provedena, međutim rezultat još nije objavljen. Bez obzira na to, u interesu potpune transparentnosti WIGEV-a je također angažirao specijaliste anesteziologije i terapije protiv boli da pripreme stručno izvješće. Međutim ni ono još nije doprlo u javnost. Binder je naglasio da je sigurnost pacijenta najvažnije i stoga je cilj “potpuno otkriti sve informacije”.

“Naši kontrolni sustavi su vrlo sveobuhvatni i pokazali su se učinkovitima”, dodao je. “Trenutno nema naznaka uzročne veze između datih lijekova i smrti pacijentice. Predoziranje također nije dokazano”, ustvrdio je medicinski direktor WIGEV-a Binder. Uz napomenu kako se moraju pričekati izvještaj o obdukciji u pisanom obliku i, prije svega, rezultati toksikoloških testova. Tada će se znati znatno više!

I dok se s nestrpljenjem čekaju navedeni rezultati, na površinu je odjednom isplivao i drugi sumnjivi slučaj. U istoj bolnici, i na istom Odjelu za palijativnu skrb. Vezano uz pacijenta koji je također bolovao od raka i umro je u siječnju ove godine, a kojeg je zbrinjavala ista, sada za smrt pacijentice osumnjičena medicinska sestra. Istraga je u tijeku. Očito dvostruka! Radi se o smrti pacijenta i pacijentice starih između 50 i 70 godina. Podaci o kome se radi i koliko su točno stari, zbog zaštite podataka nisu dani u javnost.

Vijećnik za zdravstvo Grada Beča, socijaldemokrat (SPÖ) Peter Hacker je u utorak posebno naglasio “vrlo veliko opterećenje” osoblja u Odjelima za palijativnu skrb u inače ogromnoj bečkoj klinici Favoriten. “Unatoč tome, neće se zatvarati oči pred problemima s dokumentacijom u bolnicama WIGEV-a. Sigurnost pacijenata, glavni je prioritet, u bečkim bolnicama”, poručio je Hacker.