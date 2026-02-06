Naši Portali
UMREŽENI IGRAČ

Ovo je pet europskih skandala koji bi mogli uskoro eksplodirati: Evo i zašto?

Image of U.S. President Donald Trump alongside disgraced financier Jeffrey Epstein is projected on Windsor castle
Foto: Phil Noble/REUTERS
1/4
Maša Ilotić Šuvalić
06.02.2026.
u 06:18

Epstein nije bio samo američki predator, bio je i europski igrač s dubokim vezama u političkim, diplomatskim i kraljevskim krugovima

Dok se u SAD-u fokus još uvijek drži na vezi Donalda Trumpa s Jeffreyjem Epsteinom, milijuni stranica sudskih dokumenata preusmjeravaju reflektore na Europu. Švicarski list Blick u opsežnom istraživanju navodi pet velikih europskih skandala koji bi uskoro mogli potresti političke elite u Londonu, Parizu, Bruxellesu, Rimu i Oslu. Epstein nije bio samo američki predator, bio je i europski igrač s dubokim vezama u političkim, diplomatskim i kraljevskim krugovima. Epstein je redovito boravio u Parizu, Londonu, Bruxellesu i drugim gradovima, koristeći svoj novac, kontakte i obećanja "mladih žena" kako bi ulazio u najviše sfere. Dokumenti pokazuju e-mailove, dnevnike i svjedočenja koja povezuju njegovo ime s bivšim ministrima, diplomatima... i čak kraljevskim obiteljima. Mnogi od njih tvrde da nisu znali za njegove zločine

1. Londonski skandal

U središtu britanskog slučaja je Peter Mandelson, bivši zamjenik premijera i ministar u vladi Gordona Browna. Njegovo ime pojavljuje se više puta u Epsteinovim dokumentima. Mandelson je 2025. prisilno podnio ostavku na mjesto britanskog ambasadora u SAD-u, te je napustio Dom lordova. Londonska policija pokrenula je kriminalističku istragu zbog sumnje da je Epsteinu prosljeđivao povjerljive informacije, uključujući osjetljive porezne planove. Blick piše da je to "simptom duboke krize britanske države".

2. Pariški skandal

Epstein je u Parizu imao stan na aveniji Foch i provodio tamo mjesece. Redovito se družio s bivšim ministrom kulture Jackom Langom, a njegova kći Caroline primila je offshore donacije od Epsteina za filmske projekte. Spominju se i Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire te agent za modele Jean-Luc Brunel. Preko Ghislaine Maxwell povezuje se i s njezinim ocem Robertom Maxwellem, koji je često boravio u Parizu. Francuska javnost traži odgovore.

3. Bruxelleski skandal

U Bruxellesu se spominje slovački diplomat Miroslav Lajčák (bivši ministar vanjskih poslova, bivši predsjednik Opće skupštine UN-a). Bio je blizak povjereniku EU-a za trgovinu Marošu Šefčoviču. Šefčovič tvrdi da nikad nije imao izravan ili neizravan kontakt s Epsteinom. No dokumenti sugeriraju da je Bruxelles bio logična meta za Epsteinove mreže, s mogućim vezama na Mossad i FSB. Pitanje je je li Epstein koristio Bruxelles za prikupljanje informacija i utjecaj?

4. Rimski skandal

Talijanski slučaj povezuje Epsteina s bivšim premijerom Silviom Berlusconijem. E-mailovi američkog Ministarstva pravosuđa pokazuju da je Berlusconi odbio više Epsteinovih ponuda, rekavši da "nema potrebe za dodatnim pratnjama". To implicira da je Epstein bio poznat kao dobavljač mladih žena (često maloljetnica) za takve večeri. Pitnje je što su Berlusconi i njegovi gosti na Sardiniji znali o Epsteinovim aktivnostima?

5. Osloški skandal

U Norveškoj se ističe princeza Mette-Marit, koja se u brojnim e-mailovima pojavljuje kao bliska suradnica Epsteina. Njezin sin Marius Borg Høiby trenutno je na suđenju za silovanje . Također se spominje bivši premijer Thorbjørn Jagland , koji je primio financijske pogodnosti od Epsteina. Ove veze dolaze iz tri milijuna novootvorenih dokumenata i izazivaju šok u skandinavskoj monarhiji.

Blick u svojoj analizi zaključuje da su ovi skandali tek početak. Što više dokumenata izlazi, to više europskih imena pada pod povećalo. Mnogi citirani tvrde da nisu znali za Epsteinove zločine, ali financijske veze, e-mailovi i dnevnici postavljaju ozbiljna etička i pravna pitanja. Donald Trump može odahnuti. Stari kontinent ponovno je u središtu pozornosti medija.

Jeffrey Epstein

AN
AnimaTor
06:41 06.02.2026.

To su "elite" koje vode svijet , države.Katastrofa.

BU
BUDAK
06:55 06.02.2026.

Elitna prostitucija???toga je uvijek bilo!!odlasci u Trst ili Milano ili kad je Đoko jovanić nudio drugu titi mladu tajnicu, da ne spominjemo sjedenje u krlu mladih omladinki drugu titi??

PO
poluprovokator
07:19 06.02.2026.

...jedino je Belusconi izgleda imao svoju ergelu pa ni trebal Epstainove usluge.

