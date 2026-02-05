Stiže nam još jedan udar nevremena, DHMZ izdao upozorenja za više regija: 'Bit će opasno'

Pred nama je razmjerno topli, ali vrlo nestabilan petak uz promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme. Povremena kiša očekuje se u većini krajeva, a češća i lokalno obilnija bit će na Jadranu i uz obalu, osobito u Dalmaciji gdje su mjestimice mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta DHMZ je izdao metealarme za potencijalno opasno i opasno vrijeme. Žuti meteoalarm na snazi je za riječku, splitsku, kninsku i dubrovačku regiju zbog jakog do olujnog juga, koje će postupno okretati na zapadnjak i sjeverozapadnjak, a ponegdje i na buru, ponajprije na sjevernom Jadranu. Srednja brzina vjetra mjestimice će prelaziti 40 km/h, osobito na otocima. Za sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju izdano je i narančasto upozorenje zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto.

Foto: DHMZ

Na kopnu će vjetar uglavnom biti slab, u gorju umjeren južni. U središnjim i istočnim krajevima ponegdje će se zadržavati magla, osobito u jutarnjim satima. Jutarnje temperature kretat će se između 1 i 6 °C, dok će na Jadranu biti toplije – od 7 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 7 do 13 °C, a uz obalu između 10 i 15 °C, porgnozira HRT.

U istočnoj Hrvatskoj prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ujutro s maglom, a lokalno na jugu i zapadu moguće je malo kiše. Temperature će se kretati od oko 2 °C ujutro do najviših dnevnih vrijednosti između 9 i 13 °C.

U središnjoj Hrvatskoj mjestimice će padati slaba kiša, osobito na jugu, dok će na sjeveru biti i kraćih sunčanih razdoblja. Jutarnja magla također će biti česta, a dnevne temperature uglavnom između 6 i 10 °C.

Na zapadu zemlje bit će pretežno oblačno s kišom, lokalno i obilnijom. U najvišim dijelovima gorja moguća je susnježica, dok će se po kotlinama zadržavati magla. Na moru će biti razmjerno vjetrovito, jak vjetar mijenjat će smjer s juga na zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura u Gorskoj Hrvatskoj oko 6 °C, a na sjevernom Jadranu oko 11 °C.

U Dalmaciji se nakon kratkog predaha od južine ponovno očekuje vrlo vjetrovito vrijeme. More će zbog jakog, na otocima i olujnog juga biti sve valovitije. Prevladavat će oblačno, no uz povremena sunčana razdoblja, posebno na jugu, uz mogućnost lokalno jačih pljuskova s grmljavinom. Najviše dnevne temperature bit će između 11 i 15 °C. Na krajnjem jugu zemlje često jako jugo uz promjenjivu naoblaku i povremenu kišu, lokalno u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom, dodatno će otežavati vremenske prilike.

Prognoza za iduće dane donosi postupno smirivanje vremena. Na kopnu će još u subotu povremeno padati kiša, a zatim će oborine biti sve rjeđe. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se u nedjelju, nakon jutarnje magle. Na Jadranu će kiša biti češća u subotu, u Dalmaciji i u ponedjeljak. Vjetar će postupno slabjeti, a u ponedjeljak se očekuje bura. Danju će biti malo toplije.