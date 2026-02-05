Ruski šef diplomacije ismijao Macrona: 'Ovo je patetično, Putin se uvijek javi na telefon'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov oštro je kritizirao francuske pokušaje obnove dijaloga između predsjednika Emmanuela Macrona i ruskog čelnika Vladimira Putina, nazvavši ih „patetičnima“, svega nekoliko dana nakon što je Macronov glavni diplomatski savjetnik boravio u Moskvi na razgovorima na visokoj razini.

U intervjuu za ruski državni medij RT, Lavrov je rekao kako je francuski predsjednik prije otprilike dva tjedna ponovno najavio da bi mogao nazvati Putina. „Znate, to nije ozbiljno. To je jadna diplomacija. Ako želite nazvati i voditi ozbiljan razgovor, onda jednostavno nazovite“, poručio je Lavrov. Dodao je kako će Putin „uvijek podići slušalicu“ i saslušati prijedloge, osobito one koje smatra ozbiljnima, piše Politico.

Iako službeni Pariz zasad izbjegava potvrditi takve kontakte, diplomatski izvori tvrde da se iza kulisa ipak nešto događa. Dvojica diplomata Europske unije, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti razgovora, potvrdila su za Politico da je Emmanuel Bonne, Macronov diplomatski savjetnik, u utorak boravio u Moskvi kako bi pripremio teren za obnovu izravne komunikacije između dvojice predsjednika. Macron i Putin nisu razgovarali izravno još od razdoblja neposredno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Prema riječima jednog od diplomata, Bonne se u Moskvi sastao s Jurijem Ušakovom, jednim od ključnih Putinovih savjetnika i članom ruske delegacije uključenim u aktualne mirovne razgovore s Ukrajinom, koje posreduju Sjedinjene Američke Države. Francuski dužnosnici nisu željeli ni potvrditi ni demantirati Bonneov posjet, a isto je u četvrtak učinio i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, navodeći kako to čini „iz solidarnosti s francuskom stranom“.

Macron je u utorak izjavio da su u tijeku „tehnički razgovori“ s ciljem ponovne uspostave dijaloga s Moskvom, dok je njegov ured dan kasnije naglasio da se ti razgovori vode transparentno te u dogovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ključnim europskim partnerima. Francuski predsjednik već dulje vrijeme ponavlja kako Europa mora voditi vlastite izravne razgovore s Rusijom, osobito u trenutku kada pregovori između Moskve, Kijeva i Washingtona traju sporo, a rat u Ukrajini ulazi u svoju petu godinu.

Ruska politička analitičarka Tatjana Stanovaja ocijenila je na društvenoj mreži X da reakcija Kremlja pokazuje kako je Moskva formalno otvorena za Macronovu inicijativu, ali istodobno ostaje duboko skeptična prema onome što Europa uopće može ponuditi u ovom trenutku.