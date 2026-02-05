Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISTRAGA SE ŠIRI

Uhićen pomagač u napadu na kuću Zdravka Čolića: Osumnjičen 23-godišnji mladić

Beograd: Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba
Foto: Antonio Ahel
1/13
VL
Autor
Večernji.hr
05.02.2026.
u 23:46

U utorak je na obiteljsku kuću jednog od najpoznatijih pjevača u regiji bačena eksplozivna naprava, pri čemu je nastala velika materijalna šteta. Srećom, u trenutku eksplozije u kući nije bilo nikoga.

Beogradska policija nastavila je intenzivnu istragu bombaškog napada na obiteljsku kuću pjevača Zdravka Čolića te je u četvrtak navečer uhitila i drugu osobu povezanu s ovim teškim incidentom. Uhićenje je provedeno po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu.

Kako doznaje Kurir, priveden je M. A. (23), za kojeg se sumnja da je pomagao glavnom osumnjičeniku S. M.-u, koji je uhićen dan ranije. Policija vjeruje da je M. A. imao ulogu u pripremi i realizaciji napada, a kriminalistička obrada nad njim je u tijeku.

Podsjetimo, u utorak je na obiteljsku kuću jednog od najpoznatijih pjevača u regiji bačena eksplozivna naprava, pri čemu je nastala velika materijalna šteta. Srećom, u trenutku eksplozije u kući nije bilo nikoga. Zdravko Čolić se u vrijeme napada nalazio u Zagrebu, gdje radi na novom albumu. Motiv napada zasad nije službeno potvrđen, a policija nastavlja s istragom kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog događaja koji je uznemirio javnost.
FOTO Evo kako izgleda vila Zdravka Čolića na koju je bačena bomba! Očevid je u tijeku
Beograd: Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba
1/13
Ključne riječi
bomba policija Zdravko Čolić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!