Uhićen pomagač u napadu na kuću Zdravka Čolića: Osumnjičen 23-godišnji mladić

Beogradska policija nastavila je intenzivnu istragu bombaškog napada na obiteljsku kuću pjevača Zdravka Čolića te je u četvrtak navečer uhitila i drugu osobu povezanu s ovim teškim incidentom. Uhićenje je provedeno po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu.

Kako doznaje Kurir, priveden je M. A. (23), za kojeg se sumnja da je pomagao glavnom osumnjičeniku S. M.-u, koji je uhićen dan ranije. Policija vjeruje da je M. A. imao ulogu u pripremi i realizaciji napada, a kriminalistička obrada nad njim je u tijeku.

Podsjetimo, u utorak je na obiteljsku kuću jednog od najpoznatijih pjevača u regiji bačena eksplozivna naprava, pri čemu je nastala velika materijalna šteta. Srećom, u trenutku eksplozije u kući nije bilo nikoga. Zdravko Čolić se u vrijeme napada nalazio u Zagrebu, gdje radi na novom albumu. Motiv napada zasad nije službeno potvrđen, a policija nastavlja s istragom kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog događaja koji je uznemirio javnost.