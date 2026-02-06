Nacionalni ponos na četiri noge: Ovo je 7 autohtonih hrvatskih pasmina, koja vam je najljepša?
Hrvatska se može pohvaliti s nekoliko autohtonih pasmina pasa koje su nastajale uz ljude: na selu, u lovištima i na pašnjacima. Neke su svjetski poznate, a neke su i dalje naše malo blago koje najbolje razumiju domaći uzgajivači i lovci. Zajedničko im je da su stvarane za rad: da čuvaju, prate trag, tjeraju divljač ili drže stado na okupu. Ovo su njuškice koje Hrvatski kinološki savez navodi kao hrvatske autohtone pasmine.
Hrvatski ovčar: Živahan je, inteligentan i brz pas stvoren za rad uz stado, ali se dobro snalazi i kao čuvar dvorišta i aktivan obiteljski pas. Najbolje 'raste' uz zadatke i kretanje, pa mu treba svakodnevna mentalna i fizička stimulacija. Odlikuju ga odanost i budnost, a s dobrim odgojem postaje stabilan i pouzdan pratitelj.
Dalmatinski pas: Najprepoznatljiviji je po bijeloj dlaci s tamnim točkama i po tome što je postao globalna zvijezda, ali iza izgleda stoji atletski, izdržljiv pas. Traži puno aktivnosti i najbolje se uklapa u obitelji koje vole duge šetnje, trčanje i igru. Ako mu je dosadno, brzo će smisliti 'zanimaciju' pa su rutina i trening važni.
Istarski kratkodlaki gonič: Riječ je o tradicionalnom lovačkom psu snažnog njuha, nastalom za rad na terenu, gdje uporno prati trag. U kući je najčešće mirniji nego vani, ali mu treba redovito kretanje i dovoljno 'posla' za nos. Najbolje mu odgovara iskusniji vlasnik koji razumije goniče i njihove instinkte.
Istarski oštrodlaki gonič: Slično kratkodlakom rođaku, i ovaj je gonič prvenstveno radni pas, poznat po izdržljivosti i upornosti u lovu. Prepoznatljiv je po oštrijoj, žičastoj dlaci koja mu pomaže u zahtjevnijim uvjetima. U odgoju traži strpljenje i dosljednost, a u zamjenu daje odanost i odličan radni temperament.
Posavski gonič: Posavac je gonič koji je stoljećima vezan uz lov i život uz čovjeka u posavskom području pa se najbolje snalazi kad ima svrhu i rutinu. Tipično je uporan na tragu i treba mu dosta kretanja, posebno ako nije u radnom režimu. U domu može biti privržen i miran, ali mu ne godi život bez izlazaka i aktivnosti.
Tornjak: Tornjak je velika pastirska pasmina namijenjena čuvanju i zaštiti stoke te imanja, a osim hrvatskih često se navode i njegovi bosanskohercegovački korijeni. Svojim ljudima je odan i stabilan, ali prema strancima zadržava oprez, što je dio njegove čuvarske naravi. Traži ranu socijalizaciju, dovoljno prostora i vlasnika koji zna voditi velikog, samouvjerenog psa.
Mali međimurski pas: Uzgaja se više od stotinu godina u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ponajviše u Međimurju, gdje je bio čuvar dvorišta i lovac na štetne glodavce. Vlasnici mlinova na Muri i Dravi posebno su ga cijenili, a i danas ga rado drže stočari. Zbog veličine i karaktera smatra se pogodnim i za život u urbanijem okruženju.