ISTEKAO NOVI START

Dramatično upozorenje iz Moskve svijetu: 'Slobodni smo birati korake. SAD nas ignorira'

nuklearno oružje
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.02.2026.
u 08:47

Američki predsjednik Donald Trump donijet će odluku o daljnjim koracima za kontrolu nuklearnog oružja kada to bude smatrao prikladnim, izvijestio je Bloomberg pozivajući se na izvore

Posljednji sporazum o kontroli nuklearnog oružja između SAD-a i Rusije, poznat kao Novi START ), istekao je 5. veljače što označava kraj više desetljeća pravno obvezujućih ograničenja na strateško nuklearno naoružanje dviju najvećih nuklearnih sila. Sporazum, potpisan 2010. u Pragu i produžen 2021. za pet godina, ograničavao je broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1550 po strani, te broj lansera i bombardera. Također je osiguravao transparentnost kroz razmjenu podataka, obavijesti i inspekcije na licu mjesta, čime se smanjivala opasnost od pogrešnih procjena i slučajnog eskaliranja.

Američki predsjednik Donald Trump donijet će odluku o daljnjim koracima za kontrolu nuklearnog oružja kada to bude smatrao prikladnim, izvijestio je Bloomberg pozivajući se na izvore. Prema neimenovanom predstavniku Bijele kuće, vremenski okvir za provedbu mjera kontrole naoružanja također će biti određen kada Trump to smatra pravovremenim

Moskva pretpostavlja da stranke rusko-američkog ugovora START više nisu vezane obvezama iz sporazuma i da su slobodne odlučiti o svojim sljedećim koracima, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. "U trenutnim okolnostima pretpostavljamo da stranke Novog START-a više nisu vezane nikakvim obvezama ili simetričnim deklaracijama u kontekstu ugovora, uključujući njegove temeljne odredbe, te da su u načelu slobodne birati svoje sljedeće korake. Pritom Ruska Federacija namjerava djelovati odgovorno i uravnoteženo, razvijajući svoju politiku u području strateškog ofenzivnog naoružanja na temelju temeljite analize američke vojne politike i ukupne situacije u strateškoj sferi", navodi se u izjavi.

Prema ministarstvu, Rusija nije primila formalni odgovor SAD-a na svoj prijedlog o poštivanju ograničenja Novog START-a. "Međutim, nije primljen nikakav formalni službeni odgovor Sjedinjenih Država u vezi s ruskom inicijativom putem bilateralnih kanala. Javni komentari s američke strane također ne daju razloga za zaključak da je Washington spreman slijediti smjer djelovanja u području strateškog ofenzivnog naoružanja koji je predložila Ruska Federacija. Zapravo, to znači da su naše ideje namjerno ostavljene bez odgovora", priopćilo je ministarstvo.

Ruski diplomati dodali su da je ovaj američki pristup ruskoj inicijativi New START pogrešan i žalosan. "S praktičnog gledišta, naša zemlja takav razvoj događaja smatra činjenicom koja se mora uzeti u obzir prilikom određivanja daljnje ruske politike u ovom području", naglasilo je ministarstvo, piše TASS.

U izjavi se također navodi da je Rusija i dalje spremna poduzeti "odlučne vojno-tehničke mjere kako bi se suprotstavila potencijalnim dodatnim prijetnjama nacionalnoj sigurnosti". "Istodobno, naša zemlja ostaje otvorena za traženje političkih i diplomatskih načina za sveobuhvatnu stabilizaciju strateške situacije na temelju ravnopravnih i obostrano korisnih rješenja putem dijaloga, ako se oblikuju odgovarajući uvjeti za takvu suradnju", zaključilo je ministarstvo.

Glavni tajnik UN-a António Guterres nazvao je istek "teškim trenutkom za međunarodni mir i sigurnost" te upozorio da je rizik od upotrebe nuklearnog oružja najveći u desetljećima. Rekao je da svijet sada suočava s realnošću bez ikakvih obvezujućih ograničenja na strateške arsenale SAD-a i Rusije, koje zajedno posjeduju oko 90 % globalnih nuklearnih bojevih glava. Pozvao je obje strane da se hitno vrate za pregovarački stol i dogovore novi okvir.

Istek dolazi u vrijeme kada su SAD, Rusija i Kina već u modernizaciji svojih nuklearnih snaga: razvijaju hipersonične rakete, nove podmornice, torpeda (kao ruski Poseidon) i krstareće rakete (kao Burevestnik) dizajnirane za probijanje protuzračne obrane. Stručnjaci upozoravaju da nova utrka u naoružanju već traje, a nestanak verifikacije i ograničenja povećava rizik od nesporazuma i eskalacije.

Ovo je prvi put nakon više od 50 godina da dvije najveće nuklearne sile nemaju bilateralni ugovor o strateškom naoružanju. Ranije su propali i drugi ključni sporazumi (npr. INF o snagama srednjeg dometa, Open Skies, CFE o konvencionalnim snagama u Europi), što dodatno slabi globalnu arhitekturu kontrole naoružanja.

Iako novi sporazum još nije na vidiku, stručnjaci ističu da bi privremeno poštivanje starih ograničenja ili multilateralni pristup (uz Kinu i druge) mogli ublažiti rizike. Bez toga, svijet ulazi u nestabilnije i opasnije razdoblje, piše BBC
Ključne riječi
nuklearno naoružavanje novi start Rusija Vladimir Putin SAD

