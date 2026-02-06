VIDEO Amerikanci izveli novi udar, gađali sumnjivi brod: 'Ubili smo dvojicu'

Američka vojska izvela je napad na još jedan navodni brod za krijumčarenje droge u istočnom Tihom oceanu, usmrtivši dvije osobe, prema američkom Južnom zapovjedništvu. 'Dana 5. veljače, po nalogu zapovjednika SOUTHCOM-a, generala Francisa L. Donovana, Združena operativna skupina Southern Spear izvela je smrtonosni kinetički napad na plovilo kojim upravljaju označene terorističke organizacije", napisao je SOUTHCOM na X-u , dodajući da u napadu nije ozlijeđen nijedan pripadnik američkog vojnog osoblja. Donovan je u četvrtak preuzeo zapovjedništvo nad SOUTHCOM-om i sada nadgleda američke vojne operacije i angažmane diljem Latinske Amerike i Kariba. Najmanje 119 ljudi poginulo je u napadima na sumnjive brodove s drogom u sklopu kampanje za koju Trumpova administracija tvrdi da je usmjerena na ograničavanje trgovine narkoticima.

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke — U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026

Napad na brod je drugi poznati napad ove godine. U napadu u siječnju poginule su dvije osobe, a jedna je preživjela. Administracija je javno predstavila malo dokaza da su ubijeni u tekućoj kampanji povezani s narkokartelima ili da je svaki od brodova imao drogu na sebi. Kada su ih zakonodavci pritisnuli tijekom kongresnih brifinga, vojni dužnosnici su priznali da ne znaju identitet svih na brodovima koje su uništili. Zakonitost napada podvrgnuta je intenzivnoj provjeri u Kongresu od početka operacija u rujnu, uključujući poseban interes za prvi napad, kada je vojska izvela drugi napad u kojem su ubijena dva preživjela iz početnog napada.

Više sadašnjih i bivših vojnih odvjetnika prethodno je za CNN reklo da se napadi ne čine zakonitima. Trumpova administracija je rekla Kongresu da se SAD nalazi u "oružanom sukobu" protiv narkokartela.Američki dužnosnici su napade na brodove i veliko vojno gomilanje na Karibima predstavili kao način zaustavljanja protoka droge u SAD, ali dužnosnici Trumpove administracije prethodno su privatno priznali da je cilj američke kampanje pritiska bio svrgnuti venezuelanskog čelnika Nicolása Madura. Američka vojska je početkom siječnja uhvatila Madura u Caracasu i dovela ga u New York kako bi se suočio s kaznenim optužbama, za koje se prošli mjesec izjasnio da nije kriv . Neki članovi Kongresa, kao i skupine za ljudska prava, doveli su u pitanje osnovu napada i tvrdili da bi potencijalni trgovci drogom trebali biti kazneno gonjeni, kao što je bila politika zabrane koju su SAD provodile prije nego što je predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost. Obitelji dvojice muškaraca za koje se vjeruje da su ubijeni u listopadskom vojnom napadu na brod u regiji prošli su tjedan podnijele tužbu protiv američke vlade zbog nezakonitog ubojstva i izvansudskog ubojstva muškaraca.