Ovacije Bečana Mariji Vidović i virtuoznim Dubrovačkim simfoničarima. Međimurska popevka osvojila Beč

Ovacije, povici “bravo” i opće oduševljenje bečke publike u subotu predvečer u prestižnoj Zlatnoj dvorani diljem svijeta poznatog Musikvereina u Beču, najbolja su potvrda spektakularnog uspjeha hrvatske sopranistice, Međimurke Marije Vidović i virtuoznog muziciranja Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Orkestrom je ravnao njegov šef, maestro Ivan Hut, koji se je jako dopao Bečanima, zbog svoje jedinstvene dirigentsko-glazbene raskoši. Koncert pod naslovom “Počast međimurskoj popevki”, koji je u bečki hram klasične glazbe privukao oko 1.700 uzvanika i posjetitelja, među kojima i popriličan broj Hrvata iz Hrvatske i Austrije, osmislila je, tko drugi, nego Međimurka Marija Vidović za koju je posebno skladan program. Ono što pritom svakako treba naglasiti je da je Međimurska popevka 2018. godine uvrštena u nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO-a.

Poseban gost večeri bio je glazbena legenda Vlatko Stefanovski. Koncert je počeo uvertirom iz operete Šišmiš Johanna Straussa mlađeg u sklopu obilježavanja 200. obljetnice skladateljevog rođenja, koja se ove godine proslavlja u Austriji i diljem svijeta, u sjajnoj izvedbi Dubrovačkih simfoničara. Potom je na scenu stupila sopranistica Marija Vidović koja je cijelu večer plijenila pozornost posjetitelja Musikvereina, ne samo glasom nego i stasom. U prvom dijelu večeri Marija je nastupila u prekrasnoj plavoj haljini, a u drugom u fantastičnoj, lepršavoj bijeloj, od koje je muškom dijelu publike sigurno zastao dah. Prva međimurska popevka koju je naša poznata sopranistica međunarodne reputacije izvela uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra bila je “Mura, Mura” u aranžmanu Alexa Pashkova. Uslijedile su ostale pjesme iz prvog dijela koncerta “Međimurje, kak si lijepo zeleno” i “Kaj, kaj, kaj” autora Martina Srpaka, te “Ljubav se ne traži” i Nega sonca, nit meseca”, kao i koncertnu ariju na temelju dviju tradicionalnih pjesama “V Kotoribi cug mašina fučnula & Baruš o Barica”.

U drugom dijelu koncerta Marija Vidović izvela je niz tradicionalnih međimurskih popevki, također u aranžmanu Alexa Peshkova, za koje je dobila dugotrajan i buran bečke publike. Posebno je svoju ljubav prema rodnom Međimurju izrazila u prvoj, vrlo dojmljivoj popevci “Međimurje, moj dragi je dom”, Martina Srpaka, ali i u završnoj Srpakovoj popevci “Hote z menom”, gdje je ne samo glasom nego i zavodljivim gestikuliranjem pozvala bečku publiku da posjeti Međimurje. U tom trenutku, sigurno je najsretniji bio direktor Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula, koji je sigurno odradio lavovski dio posla kako bi Međimurska popevka i Međimurci osvojili Beč. Ali ne samo Grula nego i župan Međimurske županije Matija Posavec koji točno zna da je Međimurska popevka koja je odzvanjala Musikvereinom osvojila ne samo Beč i Austriju nego i svijet, jer su u publici bili i turisti iz različitih zemalja. Marija je u drugom djelu također otpjevala i popevke “Marica je fajn snešica”, Primem pero”, “Dremlje mi se, dremlje” i “Dej mi Bože oči sokolove”. Koncert je završio prekrasnom Simfonijom br. 4 u F- duru Luke Sorkočevića, koju su virtuozno izveli Dubrovački simfoničari. Tako se je i legendarni Sorkočević u Musikvereinu svečano pridružio, uz buran pljesak publike, proslavi 100. obljetnice Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

Foto: Snježana Herek

U svakom slučaju veliki dan za Mariju i Simfoničare. A kada smo kod Simfoničara, posebna glazbena poslastica za sve nazočne Hrvate, ali i njihove brojne austrijske prijatelje bio je “Jelačić marš”, Johanna Straussa. Nakon prvih čarobnih zvukova Jelačićevog marša, vojne koračnice koju je skladao Johann Strauss stariji, kao i popularni Radetzky marš kojim se svake godine završava Novogodišnji koncert Bečkih filharmoničara u tom istom Musikvereinu gdje su u subotu glavni bili Dubrovački simfoničari, dvoranom se je prolomio pljesak u taktu marša, a publika je aktivno sudjelovala u izvedbi plješćući svo vrijeme rukama. Uz podršku dirigenta Ivana Huta, koji se je sjajno snašao, okrenuo se je publici i usmjeravao ju kao da je drugi instrument. Znalački i veličanstveno! Tako se je i Jelačić domogao Musikvereina i postao konkurencija Radetzkyju. Na kraju su se koncertni izvođači, sopranistica Marija Vidović i Dubrovački simfonijski orkestar od bečke publike oprostili “Čardašem” iz u Austriji posebno popularne operete “Šišmiš” Johanna Straussa mlađeg. Bila je to prava “glazbena poslastica”, kojom su hrvatski glazbenici pokazali da su “al pari” sa svojim austrijskim i ostalim europskim kolegama. Koncert je očito bila “glazbena poslastica” i za brojne hrvatske i austrijske kulturne, političke, gospodarske i sportske uglednike.

Između ostalih, podršku Međimurju, odnosno Sjeveru naše zemlje, te Jugu Hrvatske došli su u bečki Musikverein dati, uz Međimurskog župana Matiju Posavca, hrvatskog veleposlanika u Austriji Daniela Glunčića i predstavnika Stalne misije Republike Hrvatske pri OESS-u, Un-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, veleposlanika Maria Horvatića i državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH Frane Matešića i austrijska veleposlanica u Hrvatskoj Yvonne Tončić-Sorinj. U publici su, između ostalih, bili i zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Velibor Puzović, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Matešić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, analitičar reprezentacije Dražen Ladić i brojni drugi gosti i uglednici iz Austrije i Hrvatske. Zapravo “Hrvatska u malom”. Evo, što su nam za Večernji list o koncertu rekli hrvatski i austrijski uglednici. “Veličanstveni događaj na svjetskoj razini, što je bilo i za očekivati, jer u Musikverein nije baš lako ući. Ovdje se je večeras okupila - crem della crem - hrvatske i austrijske javne scene. Čestitke izvođačima, bili su sjajni! Hrvatska je večer sjajno pokazala što sve ima za ponuditi od kulturnog i glazbenog blaga Europi i svijetu. Međimurju je svojim popevkama odigralo važnu ulogu i pokazalo se poveznicom Sjevera i Juga Hrvatske s Austrijom.”, rekao je hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. “Bio je to koncert za pamćenje! Dubrovački simfoničari su zajedno s Marijom Vidović vrhunski odradili ovaj veličanstveni koncert. Bio je to ne samo koncert promocije Hrvatske u Austriji nego i obilježavanja velikih obljetnica: 200. godišnjice rođenja austrijskog skladatelja Johanna Straussa mlađega i 100. godišnjice Dubrovačkog simfonijskog orkestra”, naglasio je državni tajnik u MVEP RH Frane Matušić. “Svatko tko je iz Međimurja večeras je sjao od ponosa. Na jednoj od najpoznatijih svjetskih pozornica Međimurje je pokazalo kako čuva i njeguje Međimursku popevku, kulturu i identitet, i promovira ih, stvarajući mostove, i u drugim zemljama. Ovo je bio veliki dan za promociju međimurske i hrvatske kulture”, izjavio je međimurski župan Matija Posavec.

Foto: Snježana Herek

“Ovim kulturnim događajem poslali smo iz prestižnog Musikvereina jasnu glazbenu poruku Europi i svijetu. Bio je to sjajan događaj, koji se je super poklopio s proslavom 100. obljetnice Dubrovačkih simfoničara. Marija je Međimurskim popevkama bila veličanstvena poveznica Sjevera i Juga Hrvatske”, rekao je dogradonačelnik Dubrovnika Velibor Puzović. “Još sam u euforiji, pun emocija! Ovo je najjači kulturni događaj kojim je Hrvatska ove godine iskoračila u svijet! Hvala svima koji su omogućili i pomogli u organizaciji ovog zahtjevnog projekta, koji je ne samo kulturni nego i turistički ponos Hrvatske. Večerašnji koncert i jedinstvena izvedba Međimurskih popevki Marije Vidović i vrhunsko muziciranje Dubrovačkih simfoničara, posebice izvedba Sorkočevića na europskoj razini, potvrda je naših vrijednosti koje njegujemo stoljećima”, rekao je direktor TZ Međimurske županije Rudi Grula. Istakao je kako je ovaj veliki koncertni uspjeh “pun pogodak” i za kulturni turizam. “Izuzetna mi je čast i sretna sam da sam uspjela Međimursku popevku dovesti u prestižni bečki Musikverein. To je ostvarenje moga sna.

Međimursku popevku predstaviti u svjetskoj glazbenom središtu, Beču, gdje sam i ja kao studentica živjela. Danas sam pjevala pjesme s mog albuma “Međimurje”, posvećenom mom rodnom kraju, koje su skladane za mene. One su bile praizvedba. Posebno me veseli da su ljudi prepoznali ovaj projekt u kojem predstavljam ne samo Međimurje nego i Hrvatsku. Hvala bečkoj publici i mojim Hrvatima, od kojih su mnogi na bečki koncert došli iz Hrvatske, na velikom odazivu i ovacijama. Dubrovačkim simfoničarima hvala na sjajnoj suradnji. Svima ostalima bez kojih ovog koncerta ne bi bilo, još jednom velika hvala”, rekla nam je sopranistica i glavna glazbena protagonistica večeri Marija Vidović. Austrijska veleposlanica u Republici Hrvatskoj Yvonne Tončić-Sorinj nam je rekla da je oduševljena ovim koncertom “visokog glazbenog dometa”, koji se sigurno može usporediti s koncertima vrhunskih austrijskih glazbenika koji nastupaju u bečkom Musikvereinu. “Ova kombinacija Međimurske popevke i Simfoničara, za mene je bila ugodno iznenađenje”, istaknula je veleposlanica Tončić-Sorinj. Dakle, vrata prema prestižnom bečkom Musikvereinu Hrvatima su odškrinuta! Nakon koncerta u Veleposlanstvu RH u Beču održan je prigodni domjenak za uzvanike i goste.