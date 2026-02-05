Naši Portali
SVEMIRSKA ŠPIJUNAŽA

Ruske svemirske letjelice presrele su najmanje dvanaest ključnih satelita iznad Europe

Autor
Danijel Prerad
05.02.2026.
u 23:00

Njemački ministar obrane pozvao je na razgovore o tome kako razviti ofenzivne sposobnosti kako bi se oprema održala sigurnom u svemiru

Ruske svemirske letjelice presrele su komunikacije najmanje dvanaest ključnih satelita iznad Europe, rekli su sigurnosni dužnosnici. Takva presretanja ne samo da riskiraju ugrožavanje osjetljivih informacija koje prenose sateliti, već bi mogla omogućiti Moskvi da manipulira njihovim putanjama ili ih sruši, rekli su dužnosnici za Financial Times. Ruske svemirske letjelice sve su više pratile europske satelite posljednjih godina usred pojačanih napetosti oko rata u Ukrajini, što ilustrira kako svemir postaje nova granica u ratovanju. I vojne i civilne svemirske vlasti prate aktivnosti ruskih Luch-1 i Luch- 2, za koje je zamijećeno kako izvode sumnjive manevre u svemiru. Sigurnosni dužnosnici vjeruju da su se obje svemirske letjelice riskantnim putem približile nekim od najvažnijih europskih satelita, koji opslužuju europski kontinent, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i dijelove Afrike i Bliskog istoka. Letjelice bi se u blizini često zadržavala tjednima, a poznato je da se Luch-2 približio najmanje 17 satelita.

Avatar Heisenberg
Heisenberg
00:32 06.02.2026.

A što za to vrijeme rade amerikanci, presreću li oni koga, prisluškuju li oni ikoga !!!

Avatar AFUERA
AFUERA
23:16 05.02.2026.

Jesu i to napravili od ves masina??

A5
a51
23:08 05.02.2026.

samo bosanci sa lopatama mort tako visoko hicu...to je zavjera...

