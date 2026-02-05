Zelenski najavio promjenu za vojnike: Ovo planira napraviti nakon rata, trebat će mu pomoć Europe

Planiraju se daljnji sastanci u okviru pregovaračkog procesa o okončanju rata u Ukrajini, a ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski kazao je kako će se oni vjerojatno održati u Sjedinjenim Američkim Državama. On je istaknuo kako je primio izvješće pregovaračkog tima nakon dva dana razgovora sa SAD-om i Rusijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekuje da će u Kijevu primiti potpuno izvješće tima s obzirom na to da, kako ističe, postoji mnogo toga o čemu se ne može raspravljati putem telefona.

"Planirani su daljnji sastanci u bliskoj budućnosti, vjerojatno u Sjedinjenim Američkim Državama. Ključno je da ovaj rat završi na način koji Rusiji neće donijeti nikakvu nagradu za agresiju. Ovo je jedan od ključnih principa koji vraćaju i jamče stvarnu sigurnost. Zahvaljujem svim našim partnerima koji nas u tome podržavaju", istaknuo je Zelenski te naveo kako je Ukrajina spremna sudjelovati u svim radnim formatima koji mogu stvarno približiti mir, prenosi Ukrainska Pravda.

Kako je otkriveno nakon trilateralnih pregovora, delegacije SAD-a, Ukrajine i Rusije raspravljale su o metodama provedbe prekida vatre i nadzora nad prestankom neprijateljstava. Nakon pregovora u Abu Dhabiju, Sjedinjene Američke Države i Rusija dogovorile su nastavak dijaloga.

Zelenski se susreo s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, a tijekom njihove zajedničke konferencije za medije kazao je kako planira, nakon završetka rata ili prekida vatre, da Oružane snage Ukrajine i dalje imaju 800.000 vojnika. No, pritom je istaknuo kako bi se ipak dogodila jedna promjena. "Zadržat ćemo našu vojsku kao što je dogovoreno, nakon završetka rata ili prekida vatre prebacujući je iz mobilizirane u profesionalnu vojsku, za one koji to žele.“

Kako je kazao, vojnike će trebati motivirati visokim plaćama. "Postavio sam zadatak novom ministru obrane i rekao sam mu koja bi trebala biti razina plaća za prvu crtu gdje ljudi riskiraju živote. Čak i tijekom prekida vatre na prvoj crti plaća mora biti znatno viša. O tome razgovaramo, sve ćemo izračunati i vidjeti što možemo priuštiti.“ Za to će, prema ukrajinskom čelniku, Ukrajini biti potrebna financijska podrška Europe. "Jer ukrajinska vojska dio je sigurnosti Europe“, ustvrdio je, prenosi Ukrainska Pravda.