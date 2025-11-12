Poznate osobe podržale promociju međimurske popevke u zlatnoj dvorani Musikverein

Više od 1600 gostiju i uzvanika iz Hrvatske i Austrije ispunilo je zlatnu dvoranu Musikverein u Beču kako bi uživali u spektakularnom glazbenom događaju pod nazivom Počast međimurskoj popevki, koji je, osim vrhunske glazbene poslastice, bio i odlična promocija Međimurja te međimurske popevke, koja je zaštićena kao nematerijalna kulturna baština.

Koncert je inicirala Turistička zajednica Međimurja kao vrhunski kulturni događaj u kojem je sopranistica Marija Vidović, rođena Međimurka s adresom u Beču, pjevala moderne izvedbe tradicionalne međimurske popevke uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji slavi stotinu godina postojanja i kojim je ravnao Ivan Hut, glavni dirigent orkestra od 2020., poznat po energičnim izvedbama, pridonoseći modernom pristupu izvođenju klasične glazbe, te Vlatka Stefanovskog, virtuoza na gitari. Među brojnim uzvanicima koji su uživali u dvosatnom koncertu bili su međimurski župan Matija Posavec, izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić sa suprugom, analitičar nogometne reprezentacije Dražen Ladić, zamjenik gradonačelnika Dubrovnika dr. Velibor Puzović, sveučilišna profesorica Danijela Gračan, pjevačica Renata Končić Minea, Zlatko Mateša, predsjednik HOO-a i državni tajnik u ministarstvu vanjskih poslova Frano Matešić.

Foto: Nikola Zoko

– Ispunjena dvorana bečkog Musikvereina, zahvalna publika, dugotrajni pljesak i puno emocija dokaz su koliko je međimurska popevka i dalje snažno povezana sa zavičajem. Međimurje je svojim pjesmama i melodijama, interpretacijama i posebnim aranžmanima ponovno zaživjelo u srcu Europe jer međimurska popevka nije samo pjesma – ona je baština koja nadilazi granice, povezuje ljude i čuva identitet svojega kraja. Koncert je velika stvar za promociju međimurske i hrvatske kulture, a Županija daje punu podršku takvim projektima. Naime, mi ćemo se kao regija, Hrvatska, Europa razvijati dalje, no ako zaboravimo povijest i kulturu po kojoj smo poznati, onda smo izgubili sve. Zato su nam ovakve promocije važne i ponosan sam na ovaj projekt – rekao je Matija Posavec, međimurski župan, dodajući kako dovesti popevku u jednu od najprestižnijih svjetskih koncertnih dvorana znači otvoriti vrata novim oblicima kulturne suradnje, promociji destinacije putem umjetnosti i autentičnih emocija koje ona nosi. S tom se konstatacijom složio i Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije, jednog od organizatora ovoga glazbenog spektakla.

– Međimurska popevka nije samo pjesma; ona je srž identiteta našega kraja, most između prošlosti i budućnosti, između Međimurja i svijeta. Njezino uvrštenje na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva još 2018. godine potvrda je da vrijednosti koje njegujemo stoljećima imaju univerzalnu snagu i poruku. Naš je zadatak promovirati je u svijetu, i to smo ovim koncertom, suradnjom s Marijom Vidović i Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, postigli. Ovo je tek prva svjetska pozornica na kojoj je koncert održan. Mi kao Turistička zajednica to svakako podržavamo jer to je i promocija naše destinacije u Austriji, koja nam je jedno od glavnih tržišta, stoga smo do srca Austrijanaca na ovaj način došli glazbom – kazao je Rudi Grula, direktor TZ-a Međimurja. Dodao je da će koncert ponoviti u Hrvatskoj početkom iduće godine, točnije u veljači, na otvorenju Palače međimurske popevke u Donjoj Dubravi, rodnome mjestu tete Lize i Marije Vidović.

Foto: Nikola Zoko

Svjetska turneja

– Bit će to multimedijalni interpretacijski centar svjetskog formata jer će se u centru istraživati i promovirati, bit će to institut posvećen međimurskoj popevki – dodao je Rudi Gula. Marija Vidović nam je rekla da je sretna i zahvalna što je imala priliku u zlatnoj dvorani Musikverein izvesti program posebno skladan za nju.

– Još mi je veća čast što sam time imala priliku predstaviti hrvatsku kulturu i Međimursku popevku u svjetskoj glazbenoj metropoli Beču, gradu u kojem sam studirala i koji sam izabrala za svoj dom – rekla je Marija Vidović, istaknuta hrvatska sopranistica koja redovito surađuje s vodećim orkestrima i ansamblima na međunarodnoj sceni. Kazala je da je ovaj koncert početak svjetske turneje kojom će međimurska popevka i hrvatska glazba odjeknuti na najvećim svjetskim pozornicama. Tu je priču na svečanom primanju uzvanika u hrvatskom veleposlanstvu u Beču potvrdio i Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije, najavljujući kako će ova glasovita nematerijalna kulturna baština Međimurja, stara gotovo pet stoljeća, popevka koja prati stanovnike Međimurja u svim životnim trenucima te slavi i radost i tugu, uskoro dobiti i palaču u Međimurju.