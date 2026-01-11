Naši Portali
STANJE U OBRAZOVANJU

Je li AI budućnost puna prilika ili usamljena noćna mora?

pixabay
Autor
Nataša Vlašić Smrekar
11.01.2026.
u 00:05

U posljednje vrijeme nekoliko zemalja tek pokušava natjerati društvene mreže da uvedu dobnu kontrolu. U Hrvatskoj je Možemo predložio da se zakonom regulira da djeca mlađa od 15 godina ne mogu na društvene mreže bez pristanka roditelja, ali to je tek inicijativa

Dokad će sloboda govora biti shvaćena kao prilika da se bilo kome kaže bilo što, a sve bez posljedica? Dokad će se razvoj digitalne tehnologije smatrati silom izvan ljudske kontrole kad su očite velike i nepredvidive opasnosti tog rasta? Dokad ćemo kukati nad mentalnim zdravljem generacije Z prebacujući odgovornost na roditelje, a ne pitajući se je li to dovoljno?

Naravno, AI donosi puno toga dobroga: obećava odrastanje s privatnim učiteljima i osobnim nastavnim planovima. Ali što zapravo znači odrastanje uz chatbot prijatelja ili uz priče u kojima je dijete glavni lik? Je li to budućnost puna prilika ili noćna mora koja će novim generacijama donijeti izoliranost i usamljenost? Mladi već sad često ne znaju napisati esej bez pomoći ChatGPT-ja i smatraju da veze i brak nisu vrijedni truda, a što će tek biti s generacijom koju će podučavati plišanci koji mogu pričati priče?

Ključne riječi
umjetna inteligencija AI

