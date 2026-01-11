Je li AI budućnost puna prilika ili usamljena noćna mora?

Dokad će sloboda govora biti shvaćena kao prilika da se bilo kome kaže bilo što, a sve bez posljedica? Dokad će se razvoj digitalne tehnologije smatrati silom izvan ljudske kontrole kad su očite velike i nepredvidive opasnosti tog rasta? Dokad ćemo kukati nad mentalnim zdravljem generacije Z prebacujući odgovornost na roditelje, a ne pitajući se je li to dovoljno?
U posljednje vrijeme nekoliko zemalja tek pokušava natjerati društvene mreže da uvedu dobnu kontrolu. U Hrvatskoj je Možemo predložio da se zakonom regulira da djeca mlađa od 15 godina ne mogu na društvene mreže bez pristanka roditelja, ali to je tek inicijativa. I dok društvene mreže još uživaju slobodu koju su im darovale vlade, munjevito se razvija umjetna inteligencija koja prijeti da će nam oteti djecu mijenjajući ih i redefinirajući njihovo odrastanje. Naravno, AI donosi puno toga dobroga: obećava odrastanje s privatnim učiteljima i osobnim nastavnim planovima. Ali što zapravo znači odrastanje uz chatbot prijatelja ili uz priče u kojima je dijete glavni lik? Je li to budućnost puna prilika ili noćna mora koja će novim generacijama donijeti izoliranost i usamljenost? Mladi već sad često ne znaju napisati esej bez pomoći ChatGPT-ja i smatraju da veze i brak nisu vrijedni truda, a što će tek biti s generacijom koju će podučavati plišanci koji mogu pričati priče?
