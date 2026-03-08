Zaustavljen trend iseljavanja Hrvata: Ovdje za mlade grade kuće koje će putem najma moći i otkupiti

Trend iseljavanja koji je prije desetak godina posebno snažno pogodio istok Hrvatske zaustavljen je, u Slavoniju se vraća sve više mladih obitelji, a kako bi osigurala da oni tu i ostanu, Osječko-baranjska županija pokrenula je niz projekata. Među njima je posebno zanimljiv program stambenog zbrinjavanja "Naša Slavonija i Baranja – naš dom", koji mladim obiteljima nudi da s vremenom, otplatom putem najma, postanu vlasnici kuća i stanova koji će se graditi.

Interes i za život na selu

– Hrvatska nije površinom velika, ali je raznolika. Nije isto živjeti u središnjoj Hrvatskoj, na obali ili u Slavoniji. I zato razvijamo vlastite koncepte koji su u skladu s našim načinom života i kulturom, a jedan od njih usmjeren je prema povratku mladih obitelji i olakšavanju da osiguraju krov nad glavom. Imati vlastiti krov nad glavom, svoj dom, oduvijek predstavlja sigurnosti za obitelj – odgovara županica Nataša Tramišak na pitanje zbog čega je, uz državni program priuštivog stanovanja, Slavoniji i Baranji nužan i ovakav dodatni program.

Županica pojašnjava kako je program fokusiran na one do 45 godina starosti, kojima bi se dalo stanarsko pravo u kućama i stambenim zgradama, kao i mogućnost da putem najma za 10 ili 20 godina u potpunosti otplate svoje stambene jedinice i nastave u njima živjeti kao vlasnici. Konkretniji uvjeti bit će, kaže, raspisani vrlo brzo, s pokretanjem prve faze gradnje, koja će obuhvatiti 50 obiteljskih kuća, uglavnom u ruralnim područjima županije. Iako stanovništvo prije svega privlače gradovi, Tramišak tvrdi kako interesa za život na selu u njezinoj županiji itekako ima, a da je tome tako, kaže, pokazuje činjenica da je u jedinicama lokalne samouprave kojima se županija obratila interes za gradnjom kuće iskazalo gotovo dvostruko više mladih nego što ih je planirano graditi u prvoj fazi.

– Već tada pokazao se interes mladih za gradnjom 91 obiteljske kuće i 31 višestambene zgrade – navodi županica, uz napomenu da je velik interes i za financijsku potporu županije onima koji sami grade ili obnavljaju obiteljske kuće, za što je javni poziv raspisan prije mjesec dana, a na njega se dosad javilo 150 zainteresiranih.

Osigurano stanovanje samo po sebi nije dovoljno za povratak i ostanak većeg broja mladih obitelji, čega je svjesna i Tramišak pa ističe kako je u svim krajevima njezine županije već osigurana komunalna infrastruktura poput cesta, kanalizacije ili plinovoda, a tamo gdje nije, provode se radovi i uskoro će biti osigurana.

– Nijedan projekt sam za sebe neće promijeniti stvari, no još prije 10 godina postavili smo viziju, koncept jednog sveobuhvatnog pristupa razvoju i podizanju kvalitete i vraćanju optimizma na istok Hrvatske. I stvarno, koji god aspekt pogledate, od ekologije i ulaganja u zbrinjavanje otpada, vrtići i škole, zdravstvo, poticanje poduzetništva – sve se kreće, nešto malo brže, nešto možda sporije nego što bismo željeli, ali realiziramo stvari za koje mnogi nisu vjerovali da su moguće prije 10 ili više godina – ističe županica.

Podsjeća pritom kako je nedavno potpisan ugovor kojim je Vlada ustupila 120.000 četvornih metara za gradnju Kliničko-bolničkog centra Osijek, projekta koji je županija pokrenula još 2017. godine, a koji naziva krunom zdravstvene infrastrukture za otprilike milijun građana iz pet slavonskih županija.

– Znači, govorimo o četvrtini hrvatskih građana koji gravitiraju prema Osijeku i koji će dobiti najsuvremenije zdravstvene usluge i skrb – kaže Tramišak. Ističe i kako Vlada u ovom trenutku priprema zaključak o izvorima financiranja za ovaj projekt te kako vjeruje da će on biti donesen u sljedećim tjednima. Naglašava, međutim, kako bi taj projekt bilo pogrešno gledati samo kroz novac.

– Kvalitetna i suvremena zdravstvena skrb nužan je preduvjet i za privlačenje mladih obitelji koje se vraćaju u Slavoniju, a demografski trendovi se ne mijenjaju preko noći – govori županica.

Podizanje kvalitete života

Ukazuje pritom i na program obnove i izgradnje škola koji provodi Ministarstvo obrazovanja, u okviru kojih se dograđuje, izgrađuje ili modernizira 19 škola na području županije. Veći dio radova na školama je započet pa županica očekuje uvođenje jednosmjenske nastave od iduće školske godine.

– Cestovna infrastruktura značajno je poboljšana, poduzetništvo raste, imamo razloga za optimizam, ali još uvijek nismo tamo gdje želimo biti. Pred nama je još puno rada, ali jedno je sigurno – a to je da nećemo stati, nego ćemo svakodnevno raditi sve što treba da vratimo mlade obitelji i budemo destinacija u koju se dolazi ne samo u posjet nego mjesto za kvalitetan život i rad, za podizanje obitelji – poručuje Nataša Tramišak.