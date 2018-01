Pahor pritiskao u Bruxellesu, Juncker: To nije samo bilateralno pitanje, ali ne želim incidente

Pozivam naše hrvatske prijatelje da, bilo službeno ili neslužbeno, off ili on the record, pošalju poruku iz pouzdanog izvora u Zagrebu, prema Ljubljani i Bruxellesu, da su spremni poštivati arbitražnu presudu - poručio je iz Bruxellesa slovenski predsjednik Borut Pahor. Stojeći uz bok predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera, Pahor je dodao da bi takva poruka iz Zagreba “smanjila napetosti koje su se stvorile posljednjih šest mjeseci od objave presude” koju Hrvatska ne priznaje zbog uvjerenja da je rad arbitražnog suda kontaminiran nedozvoljenim ponašanjem slovenske strane.

- Takva prouka bi omogućila da uđemo u duh dijaloga i suradnje te da, uz još više strpljenja, odlučimo o finalnoj demarkacijskoj liniji - rekao je Pahor.

Slovenski predsjednik iskoristio je svoj prvi posjet Bruxellesu u drugom predsjedničkom mandatu kako bi najviše dužnosnike Europske unije potaknuo da se aktivnije uključe u ovaj spor. No, iako je Pahor pred novinarima zvučao vrlo dramatično, obrazlažući da Hrvatska nepriznavanjem arbitražne presude krši pristupni ugovor s EU, Juncker je naglasio kako taj spor nikoga u Europi uopće ne zanima.

Juncker upravo s Pahorom pred novinarima: border issue between Slovenia and Croatia not only bilateral problem, but a problem that impacts the whole EU pic.twitter.com/IIKJxpnf1M — Tomislav Krasnec (@krasnec) January 8, 2018

- Ne želim vidjeti incidente između dviju država. Ne želim da ulaze u sukobe jer to ne bi nikome pomoglo, ne bi ubrzalo rješenje ovog pitanje za koje, inače, nitko drugi nema interesa. Recite svojim ljudima da nitko za to ne mari - rekao je Juncker. - Pokušao sam drugim premijerima i čelnicima država članica EU objasniti o čemu se tu radi, ali imaju vrlo mali interes za to - dodao je.

Ipak, iako je takvom izjavom dao manji značaj čitavoj temi nego što se moglo zaključiti iz Pahorove dramatične prezentacije problema, Juncker je na početku obraćanja novinarima jasno naglasio da slovensko-hrvatski spor oko granice ne vidi samo kao bilateralno pitanje.

- To nije samo bilateralni problem, već problem koji utječe na čitavu EU - rekao je Juncker. Ponajprije, zbog europske perspektive drugih balkanskih zemalja kandidatkinja za EU.

- Nikad nećemo prihvatiti to da se neriješena granična pitanja unose u EU ulaskom nove članice. Trebaju se riješiti prije ulaska u EU - poručio je Juncker.

U ostatku svog obraćanja novinarima, predsjednik Komisije rekao je da nitko ne može negirati da arbitražna presuda postoji te da je obvezujuća, no također je dodao i ovo: “znate razloge koji su doveli do toga da je Hrvatska odlučila ne implementirati” tu presudu.

I slovenski predsjednik Pahor se osvrnuo na nedopuštenu komunikaciju slovenske agentice u sporu i slovenskog suca, što je bio skandal nakon kojeg se Hrvatska povukla iz arbitraže:

- Arbitražni sud uzeo je u obzir neprimjerene kontakte, ali sud je rekao da taj incident nije tako ozbiljan da bi ugrozio plemenit cilj koji dvije zemlje pokušavaju postići. Ta presuda stoga vrijedi i za Hrvatsku - rekao je Pahor.

Po Junckeru, razlike između slovenskog i hrvatskog stava oko arbitražne presude ipak nisu tako velike. Može se postići rješenje u kojem bi se, kaže, implementirali “opći principi arbitražnog suda”.

- Razlike između dviju država po tom pitanju su minorne. Smatramo da ima prostora za ispregovarano rješenje. Premda se slažem da je arbitražna presuda tu, da postoji - zaključio je Juncker.