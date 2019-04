'Bog nam ne jamči  da će Mila ozdraviti, ali znamo kamo će ona ako sve to za nas ne završi sretno...'

Bila je u najboljim mogućim rukama, a supruga i ja se ne odvajamo od nje. Skoknuli smo nakratko odvojeno do obližnje hotelske sobe, ali smo stalno uz naše dijete. Malena se osjeća dobro i ništa ne utječe na njezino raspoloženje, igra se, pjeva i pleše u sobi. Sa svih strana svijeta pristižu joj darovi: dobila je toliko plišanih igračaka, medvjedića, bubamara i čestitki za ozdravljenje, a i od bolničkog osoblja je također dobila igračke, dječje karte, bojice i pastele, kao i mali tablet za gledanje crtića.

Ovo je doista najbolje što smo mogli dobiti jer su svi toliko posvećeni ozdravljenju malih pacijenata, njihov je pristup sveobuhvatan, holistički, ne uključuje samo liječenje nego i igru i edukaciju. U dogovoru s nutricionistom napravljen joj je poseban režim prehrane, tako da jede dosta organskog i egzotičnog voća, jako voli voćne kašice i svježe cijeđene sokove, pije organsko mlijeko, a dopušteno joj je jesti i pohano meso, koje je i vrlo ukusno i vrlo kalorično – rekao nam je Marin Rončević, otac dvogodišnje djevojčice Mile Rončević, kada smo ga u petak posjetili u Dječjoj bolnici (Children’s Hospital) u Philadelphiji.

Djevojčica oboljela od leukemije u nepuna dva tjedna ujedinila je Hrvatsku (i Hrvate diljem svijeta) u valu ljudske dobrote i plemenitosti: za njezino liječenje prikupljeno je više od 3,4 milijuna dolara, a kako je njezina majka Sanja Matijević-Rončević otprije potvrdila novinarima, njezinu djetetu bit će potrebna 2,3 milijuna dolara za dvije procedure kemoterapije uz transplantaciju koštane srži. U utorak je tročlana obitelj Rončević doputovala u Philadelphiju, gdje ih je zahvaljujući pomoći diplomatskog osoblja hrvatskog veleposlanstva dočekalo sanitetsko vozilo koje ih je s aerodroma odvezlo u Dječju bolnicu.

Liječenje prema genomu

Ta bolnica, kapaciteta 516 kreveta, smještena je u zapadnom dijelu Philadelphije, pokraj Sveučilišta Pennsylvania, i jedna je od najstarijih dječjih bolnica na svijetu i prva takva u Sjedinjenim Američkim Državama, a svake godine na liječenje primi oko 28.000 djece, kao i više od milijun mališana u hitnoj pomoći i na drugim odjelima. Malena Mila primljena je na liječenje kod američkog profesora slovenskog podrijetla Richarda Aplenca, vrsnog pedijatrijskog hematologa-onkologa s više od dva desetljeća uspješnom praksom u liječenju akutne mijeloične leukemije. S dr. Aplencom Marin Rončević razgovara na hrvatskom jeziku i za njega ima samo riječi hvale:

– Sustav ovdje funkcionira besprijekorno i sretni smo da naša malena ima najbolju liječničku skrb i njegu, a do izlaska ovog članka počet će dobivati i tu kombiniranu terapiju. Njezino je liječenje strogo individualizirano prema njezinu genomu i temelji se na imunofenotipizaciji, no o svemu tome kao laik ne usuđujem se pretjerano govoriti, pogotovo da ne bih nešto krivo rekao. Profesor Aplenc je jedan od najvećih svjetskih stručnjaka u tom području, cijeli je život posvetio liječenju bolesne djece i stručnom napretku, vrlo je skroman, samozatajan, pristupačan i jednostavno genijalan čovjek. Ništa ne radi zbog novca i slave, nego želi liječiti djecu kojoj neki gotovo da nisu dali šansu za ozdravljenje, a svi smo vrlo oprezni što se tiče prognoza. Uostalom, konačni odgovor zna samo dragi Bog i molio bih sve ljude da se mole i šalju ljubav i pozitivnu energiju svoj bolesnoj djeci – rekao je Marin Rončević, za čiji su se hotelski smještaj pobrinuli u Nacionalnoj federaciji američkih Hrvata na čelu s predsjednikom Steveom Rukavinom.

No, Marin i Sanja Rončević bolnicu gotovo da ne napuštaju, a ako to u rijetkim trenucima i učine kada moraju do banke srediti papirologiju ili kupiti neku sitnicu, uvijek je jedan roditelj uz Milu. Hrane se u bolničkoj menzi, a trenutačno čekaju na sobu u “Ronald McDonald Houseu”, odnosno lancu nezavisnih neprofitnih prihvatnih centara koji pomaže ljudima čija su djeca na liječenju.

– U bolnici se može zakupiti i apartman, ali je to jako skupo. Mi nikako ne želimo trošiti novac hrvatskog naroda na naš komfor, i više smo nego zadovoljni smještajem i doista nam ništa ne nedostaje – ističe Marin Rončević.

Zajedno sa suprugom zavjetovao se Bogu da će sav ušteđeni novac i onaj od hipoteke na kuću darovati. I u toj su odluci čvrsti.

– To je gotova stvar: ni jedna peticija za zadržavanje kuće, humanitarna akcija ili nagovaranja prijatelja ne mogu utjecati na našu odluku. To nema veze s novcem uplaćenim za Milino liječenje, nego smo supruga i ja tako odlučili i zavjetovali se, a želimo i poručiti ljudima da trebamo funkcionirati na osnovi zajedništva i međusobnog davanja. Najbitnije je pomoći drugima, onima kojima je pomoć potrebna, zato smo novac ponudili za liječenje dječaka – rekao je Marin Rončević.

Naime, nakon što su vidjeli da 10-godišnji Šimun Petar Maruna iz Maslenice na Šolti boluje od hondroblastičnog osteosarkoma, Rončevići su mu odlučili uplatiti oko 400.000 kuna od prodaje kuće.

– Milu su spasili dobri ljudi i Božja pomoć, a supruga i ja stojimo iza svojih riječi sveukupnom imovinom i cijelim svojim bićem. Zahvaljujući ljudima koji su se odrekli kruha i ručka, jedna teško bolesna djevojčica dobila je šansu. I ovim putem želim svima zahvaliti na pomoći jer, nažalost, ne mogu u ovom trenutku odgovoriti na sve poruke preko Facebooka jer sam ih primio valjda više i od Kim Kardashian – kaže Marin Rončević, koji želi da svako dijete dobije šansu za liječenje baš kao i njegova Mila.

Ustrajan da osnuje fond

Zbog toga je ustrajan da osnuje novčani fond, u koji bi, po njegovu prijedlogu, država davala dio prihoda od, primjerice, trošarina i u koji bi velike tvrtke koje posluju s dobitkom također uplaćivale dio novca, a prikupljale bi se i donacije dobrih ljudi. Na čelu tog fonda bio bi ekspertni tim sastavljen od profesionalaca: liječnika, financijskog stručnjaka, uglednog gospodarstvenika i stručnjaka za socijalna pitanja, koji bi se – kako kaže – vodio sa dva osnovna kriterija: hitnosti i transparentnosti.

– Ključno je da se uključi država, no uvjeren sam da će nas podržati Ured Predsjednice, nadam se i Vlada, a razgovarao sam s dr. Plazonićem koji nam je puno pomogao kao Sanjin kolega, i nadam se da će od ovoga izrasti jedna lijepa zdravstvena i socijalna politika. Da bi taj fond zaživio, nužno je da se shvati da novac na mojem računu nije moj novac, ni novac moje obitelji, ni Milin novac, nego da pripada drugoj bolesnoj djeci za njihovo liječenje.

Jer, njihovo ozdravljenje je jedino bitno, a pritom pgovorim i o odgovornoj socijalnoj politici i sustavu zdravstva koji funkcionira racionalno i da ljudi nemaju izdatke zbog neefikasne javne uprave i prevelikog broja zaposlenih u državnim sektorima. I da narod ne mora uskakati za pomoć drugima jer taj naš narod ustao je pod jednim zajedničkim nazivnikom – a to je ljudskost – i dao je šansu našoj Mili – gotovo bez daha govori Marin Rončević dok pijemo kavu u bolničkoj kantini gdje je od posjetitelja i bolničkog osoblja užurbano kao u košnici.

Atrij bolnice ukrašen je balonima, šarenim naljepnicama i udobnim sofama i foteljama u jarkim bojama, na podu je mozaik sa zvijezdama i nebeskim tijelima, a u jednom kutu skupljaju se prilozi za bolesne mališane prodajom potpisanih memorabilija igrača američkog nogometa Philadelphia Eaglesa, lanjskih prvaka i pobjednika Super Bowla. Bolničke sobe su ugodne, nimalo raskošne, sa svime dostupnim da uljepšaju svakodnevicu malim pacijentima, a na katovima su i igraonice i biblioteke sa slikovnicama i knjigama. Nerijetko mališanima u posjet svrate i razvesele ih slavne osobe poput pjevačica Taylor Swift i Nicki Minaj, a dašak optimizma ulijeva i pročelje bolnice koje noću svijetli u duginim bojama. Iako se radi o najboljoj dječjoj bolnici gotovo na cijelom svijetu, liječnici su uvijek suzdržani u prognozama. A i Rončevići su svjesni da je pred njima dug put u oporavku njihove malene.

Starija kći ostala u Rijeci

– Prognoziraju da će liječenje trajati najmanje godinu dana. Bog nam ne jamči da će Mila ozdraviti, ali znamo kamo će ona ako sve to za nas ne završi sretno. I zato se ne bojim za malenu, ali bi mi bilo jako teško da ode, pogotovo nakon što je ujedinila cijelu Hrvatsku, spasila neku drugu djecu i nama dala priliku da se očistimo od nekih svojih grijeha – govori tata Rončević, sinonim za skromnost i hrabrost. Ponosi se što sa suprugom stoji iza svega što su rekli i napravili i što je njegova obitelj odlučila učiniti nešto konkretno. Njegova osnovna misija je sada osnivanje fonda u suradnji s drugim državnim tijelima da bi se pomoglo drugoj bolesnoj djeci i omogućilo liječenje kod najboljih liječnika. Sa svojima u Rijeci komuniciraju svakodnevno, a Mila preko videopoziva razgovara s članovima obitelji.

– Moj i suprugin san je omogućiti našoj drugoj kćeri Petri, koja će uskoro navršiti pet godina i koja je kolateralna žrtva cijele ove strašne i tragične situacije u kojoj smo se zatekli, da bude uz nas.

Njoj ništa ne fali u Rijeci, moji roditelji Vera i Vladimir i baka Mira brinu se o njoj, uskaču i moja sestra i sestrična, malena ide u vrtić na Hreljinu… Svaki dan se čujemo, ali nam jako nedostaje i djetetu je ipak mjesto uz mamu i tatu. Zadnji novac iz svog džepa dao bih za avionsku kartu za moju Petru da smo svi skupa, makar nemao za hranu – otkrio je svoju želju.

Obitelji Rončević cijela Hrvatska, svi hrvatski iseljenici i ljudi dobre volje od srca žele da njihova Mila ozdravi i da što prije sve četvero budu ponovo na okupu.

Mila Rončević u pratnji roditelja odlazi na liječenje u Ameriku