Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pseći pakao kraj Dvora na Uni

NE ODUSTAJU OD INICIJATIVE

DP nije uvjerio HDZ o deklaraciji o Hrvatima u BiH

Da ova ideja nije dobro sjela HDZ-u jasno je još u utorak dao do znanja premijer Andrej Plenković, koji je čitavu stvar ocijenio kao DP-ov pokušaj da si na ovoj temi poveća vidljivost, spočitavajući partnerima što su s inicijativom izišli u javnost prije nego što su o njoj obavijestili HDZ