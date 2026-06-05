Najnovije preporuke Europske komisije Hrvatskoj, objavljene ovaj tjedan u okviru Europskog semestra, zahvaćaju gotovo sva ključna područja javnih politika – od upravljanja javnim financijama i poreza na nekretnine do obrazovanja, energetike, zdravstva i tržišta rada. Plenkovićeva Vlada nije se iskazala s reformskim zahvatima, već je bila puno učinkovitija u reagiranju na krize, što je uključivalo i znatno trošenje javnog novca, bilo europskog ili onoga domaćih poreznih obveznika.
Više političke hrabrosti
Ton preporuka koje je Europska komisija ovog tjedna uputila Hrvatskoj nije posebno strog. Najtežom se čini ona koja traži ne samo korak, nego skok prema ozbiljnijem oporezivanju nekretnina. Za razliku od razdoblja nakon financijske i dužničke krize, kada su upozorenja Bruxellesa bila usmjerena na fiskalnu stabilnost i kontrolu javnog duga, današnje preporuke zapravo su blage. Europska komisija ne opisuje Hrvatsku kao zemlju u akutnim ekonomskim problemima, nego kao državu koja ostvaruje relativno stabilan gospodarski rast, uspješno koristi europske fondove i nema ozbiljne makroekonomske neravnoteže, ali istodobno zaostaje u produktivnosti, kvaliteti institucija i provedbi strukturnih reformi. U usporedbi sa Slovenijom, Češkom ili Slovačkom, hrvatske preporuke u nekim segmentima djeluju čak i blaže. Dok se Slovačka posljednjih godina suočava s ozbiljnim upozorenjima vezanima za dugoročnu održivost javnih financija, a Češka trpi pritiske zbog potrebe jačanja konkurentnosti i fiskalne konsolidacije, od Hrvatske se uglavnom traži poboljšanje učinkovitosti sustava i uklanjanje razvojnih prepreka.
EK od Hrvatske traži ne korak, nego skok u oporezivanju nekretnina
Od Hrvatske se ne traži hitna fiskalna štednja, nego reforme koje bi dugoročno povećale učinkovitost države, produktivnost gospodarstva i kvalitetu javnih usluga
Komentara 40
U Rusiji nema takvih "direktiva", ali ih ima u Sjevernoj Koreji. Ovo nije "politička hrabrost". Radi se o grabežljivosti. Nije ni čudo da dobar dio svijeta, uključujući Ameriku, Kinu i Rusiju, želi imati sve manje veza s propašću.
Ovo je prijelaz iz društva vlasništva u društvo korištenja. To znači: kuća više nije tvoja bezuvjetno, stan više nije tvoj bezuvjetno, zemlja više nije tvoja bezuvjetno. Sve što posjeduješ postaje pretplata To je najdublja promjena u Europi od feudalizma. Europaa se pretvara u kontinent u kojem ćeš posjedovati samo ono što možeš fizički držati u ruci, sve ostalo bit će pretplata. Nekretnine su samo početak. Početak kraja društva u kojem je privatno vlasništvo temelj sigurnosti.
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Ne zelimo dodatni porez na nekretnine i gotovo, porez na nekretninu su placeni kroz kupnju a bilo kakav dodatni anualni porez je kontra privatnog vlasnistva tj robstvo di ispada da se placa renta drzavi kao da je vlasnik za koristenje vlastite nekretnine, nema sanseeeeee....