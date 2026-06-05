Čak i među najtvrdokornijim pristašama rata u Rusiji sve je glasnije priznanje da Vladimir Putin ne može ostvariti potpunu pobjedu u Ukrajini. Bivši ukrajinski zastupnik i proruski političar Oleg Tsaryov, koji je nekad bio predviđen za vođu proruskog režima u Kijevu, otvoreno je poručio da su tvrdnje o skoroj pobjedi Moskve samo propaganda. Tsaryov, koji je 2023. preživio navodni atentat ukrajinskih službi, upozorava da napadi Kijeva duboko unutar Rusije čine nemogućim skrivanje stvarnog stanja od ruskog stanovništva.

“Prije ili kasnije, svjetovi iluzije i stvarnosti moraju se sudariti. I to se sada događa u najbolnijem obliku”, napisao je Tsaryov na Telegramu.

Još radikalniji stav zauzeo je bivši kremaljski dužnosnik Aleksey Chadaev, koji sada vodi centar za istraživanje ratovanja dronovima. On tvrdi da sadašnji tijek rata ne vodi samo u neuspjeh Putinovih ciljeva, već u potpuni poraz Rusije. Chadaev poziva na prekid vatre kako bi Rusija mogla preispitati svoju poziciju.

Sličan stav iznio je i ugledni ruski stručnjak Vasily Kashin, direktor Centra za europske i međunarodne studije na Višoj ekonomskoj školi u Moskvi, u prestižnom časopisu Russia in Global Affairs. Kashin je zaključio da je cilj uklanjanja “anti-ruskog režima” u Ukrajini nedostižan bez potpune vojne okupacije cijele zemlje, što je za Rusiju tehnički nemoguće, piše New York Post.

"Čak i ubojstvo Zelenskog ne bi pomoglo. Kijev bi postao još aktivniji, ambiciozniji i radikalniji protiv Moskve”, upozorava Kashin.

Unatoč rastućem nezadovoljstvu unutar ruske elite, Putin zasad ne pokazuje znakove promjene strategije. Rat ulazi u petu godinu, a pregovori o miru i dalje su u mrtvoj točki zbog maksimalističkih ruskih zahtjeva za predajom velikih dijelova ukrajinskog teritorija.

Ova priznanja dolaze iz krugova koji su do sada bili među najvatrenijim zagovornicima rata što ukazuje na duboku krizu unutar ruskog vodstva i sve veće razočaranje zbog nedostižnih ciljeva "specijalne vojne operacije".