Muškarca strpali u prtljažnik usred Zagreba, stručnjak za sigurnost otkrio što napraviti ako svjedočite takvoj otmici

Otmica muškarca usred dana u blizini trgovačkog centra u Zagrebu, gotovo kao scena iz filma, prizor je kakav se u Hrvatskoj rijetko viđa. Scene kojima su svjedočili prolaznici za Novu TV komentirao je stručnjak za sigurnost i bivši djelatnik Sigurnosno-obavještajne agencije Bruno Pavić. Prema njegovu mišljenju, način na koji je otmica izvedena, odnosno doslovno guranje osobe u prtljažnik, može se tumačiti kao slanje poruke. "To je djelovanje na psihu i ostavljanje utiska. Kad se rade otmice, da tako kažem, to se radi na puno blaži način", kazao je Pavić i dodao da je ovo djelo čistih amatera.
Istaknuo je i da je policija u ovom slučaju odradila izvrstan posao te vrlo brzo pronašla i uhitila osumnjičene. U tome je, dodaje, važnu ulogu imao svjedok koji je uspio snimiti događaj i zabilježiti registarsku oznaku vozila. "Najbolje je kad se to može tako napraviti. To policiji može pomoći u daljnjem kriminalističkom istraživanju, i oni tu registarsku oznaku stavljaju kao neki dokaz", rekao je. Pavić građanima savjetuje da se, ako se nađu u blizini slične situacije, ne izlažu opasnosti i ostanu na sigurnoj udaljenosti.
"Po meni je najbolje ostati podalje od otmičara i pokušati diskretno snimiti i diskretno zapisati registraciju vozila, potom anonimno dojaviti ili pristupiti policijskim službenicima s informacijama", rekao je. Dodao je i da su ovakve otmice u Hrvatskoj ranije bile češće, osobito tijekom 1990-ih godina. "Slala se poruka na taj način, da ti pokaže gdje ti je mjesto, većinom je to bilo zbog kockarskih dugova. Već dugo nisam čuo za ovakvu otmicu", zaključio je Pavić.Već krenule gužve na cestama diljem zemlje: Kolone prema moru, evo gdje su najgori zastoji