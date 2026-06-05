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OTELI GA PRED SVIMA

Muškarca strpali u prtljažnik usred Zagreba, stručnjak za sigurnost otkrio što napraviti ako svjedočite takvoj otmici

policija
Slaven Branislav Babić/Pixsell/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
05.06.2026.
u 20:58

Stručnjak kaže da su ovakve otmice u Hrvatskoj ranije bile češće, osobito tijekom 1990-ih godina

Otmica muškarca usred dana u blizini trgovačkog centra u Zagrebu, gotovo kao scena iz filma, prizor je kakav se u Hrvatskoj rijetko viđa. Scene kojima su svjedočili prolaznici za Novu TV komentirao je stručnjak za sigurnost i bivši djelatnik Sigurnosno-obavještajne agencije Bruno Pavić. Prema njegovu mišljenju, način na koji je otmica izvedena, odnosno doslovno guranje osobe u prtljažnik, može se tumačiti kao slanje poruke. "To je djelovanje na psihu i ostavljanje utiska. Kad se rade otmice, da tako kažem, to se radi na puno blaži način", kazao je Pavić i dodao da je ovo djelo čistih amatera.

Istaknuo je i da je policija u ovom slučaju odradila izvrstan posao te vrlo brzo pronašla i uhitila osumnjičene. U tome je, dodaje, važnu ulogu imao svjedok koji je uspio snimiti događaj i zabilježiti registarsku oznaku vozila. "Najbolje je kad se to može tako napraviti. To policiji može pomoći u daljnjem kriminalističkom istraživanju, i oni tu registarsku oznaku stavljaju kao neki dokaz", rekao je. Pavić građanima savjetuje da se, ako se nađu u blizini slične situacije, ne izlažu opasnosti i ostanu na sigurnoj udaljenosti.

"Po meni je najbolje ostati podalje od otmičara i pokušati diskretno snimiti i diskretno zapisati registraciju vozila, potom anonimno dojaviti ili pristupiti policijskim službenicima s informacijama", rekao je. Dodao je i da su ovakve otmice u Hrvatskoj ranije bile češće, osobito tijekom 1990-ih godina. "Slala se poruka na taj način, da ti pokaže gdje ti je mjesto, većinom je to bilo zbog kockarskih dugova. Već dugo nisam čuo za ovakvu otmicu", zaključio je Pavić.

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Ključne riječi
Bruno Pavić prtljažnik stručnjak sigurnost otmica

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