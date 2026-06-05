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NE ODUSTAJU OD INICIJATIVE

DP nije uvjerio HDZ o deklaraciji o Hrvatima u BiH

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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Autor
Iva Boban Valečić
05.06.2026.
u 20:24

Da ova ideja nije dobro sjela HDZ-u jasno je još u utorak dao do znanja premijer Andrej Plenković, koji je čitavu stvar ocijenio kao DP-ov pokušaj da si na ovoj temi poveća vidljivost, spočitavajući partnerima što su s inicijativom izišli u javnost prije nego što su o njoj obavijestili HDZ

U srijedu održani sastanak vladajuće koalicije nije rezultirao približavanjem stavova između njezine dvije najveće stranke HDZ-a i DP-a kad je riječ o DP-ovoj inicijativi da se saborskom deklaracijom zatraži posebna izborna jedinica za Hrvate u BiH kako bi se spriječilo da ih se ponovo preglasa u izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Da ova ideja nije dobro sjela HDZ-u jasno je još u utorak dao do znanja premijer Andrej Plenković, koji je čitavu stvar ocijenio kao DP-ov pokušaj da si na ovoj temi poveća vidljivost, spočitavajući partnerima što su s inicijativom izišli u javnost prije nego što su o njoj obavijestili HDZ. Rekao je i da će se o inicijativi razgovarati na koalicijskom sastanku, no iz izjava Željka Reinera nakon tog sastanka jasno je kako DP tamo nije uvjerio starijeg partnera u opravdanost donošenja takve deklaracije.

“Sigurno da nije najbolje i najpametnije par mjeseci prije izbora zadirati u takve osjetljive teme koje su temelj današnje BiH”, rekao je Reiner i dodao kako o svojim pozicijama uoči listopadskih izbora trebaju odlučiti sami BH Hrvati.

DP, međutim, ne odustaje od inicijative. Njihov Mladen Barać iste je večeri u HRT-ovu Otvorenom izjavio kako će DP za dva tjedna doći s prijedlogom pozicijskog dokumenta pred koalicijske partnere, a potom i pred ostale klubove u Saboru te Ured Predsjednika RH jer je, ističe, riječ o pitanju od nacionalnog interesa i DP želi što širi konsenzus. “Tražimo da se spriječi bilo kakva mogućnost preglasavanja hrvatskog naroda, ne samo na izborima u listopadu, nego i u budućnosti. Želimo da se to ne dogodi već po peti put”, rekao je Barać, uvjeren kako je sazrelo vrijeme da se takva ideja plasira.

A “znakove vremena” DP-ovci iščitavaju iz američkog zaokreta prema BiH, s idejom postupnog ograničavanja ovlasti i gašenja Ureda visokog predstavnika te povratka na daytonske postavke s tri jednakopravna konstitutivna naroda. DP, objašnjavaju nam izvori iz ove stranke, smatra da je ovo možda i presudni trenutak da se prije izbora dogode promjene koje bi BH Hrvate dovele u ravnopravniji položaj. Naglašavaju pritom kako DP nema svog kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva BiH te kako im je nacionalni interes ispred stranačkog.

Sve u svemu, DP se u ovoj inicijativi u potpunosti pouzdaje u novu politiku SAD-a prema BiH, a koliko se ta politika razlikuje od politike EU i njezinih najvećih članica vidjelo se i kroz zasjedanje Vijeća za provedbu mira u Sarajevu, s kojega su jučer do zaključenja ovog teksta stizale informacije o mogućoj odgodi izbora novog visokog predstavnika.

U takvoj situaciji ne čudi da iz HDZ-a stižu tek šture poruke kako je cilj integracija BiH u EU, uz podsjećanje na Plenkovićeve zasluge za pregovarački status te zemlje. Jasno je da inicijativa DP-a u HDZ-u izaziva nemalu nelagodu, pogotovo uz izjave iz drugih parlamentarnih stranaka od centra na desno, poput Mosta ili Drito, iz kojih se čini da bi HDZ, ustraje li DP do kraja u ovoj inicijativi, mogao ostati jedini s tog dijela spektra koji ne želi razgovarati o zasebnoj izbornoj jedinici za Hrvate u BiH.
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Ključne riječi
HDZ Domovinski pokret Hrvati u BiH

Komentara 2

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JE
Jegermeister
20:45 05.06.2026.

Očigledno je da HDZ radi isključivo na štetu svih Hrvata. Kako u domovini tako i izvan nje. Do kada će građani ignorirati izlazak na izbore? Manje od 10% građana sa pravom glasa je dalo podršku HDZ lopovima. Svaki dan see pronalaze masovne grobnice ubijenih žena, djece pa čak i cijelih školskih razreda, a HDZ političari lagano piju koktele i smiju se sada i na problem stotina tisuća Hrvata koji žive u Bosni ili imaju BiH državljanstvo. Treba li pustiti da muslimani pobiju Hrvate u Bosni koja je tisuću godina bila dio Hrvatske?

Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
21:52 05.06.2026.

Iz američke diplomatske depeše (2009., dok je Jandroković bio ministar vanjskih poslova) otkriveno je da je na sastanku s američkim dužnosnikom Stuartom Jonesom: - bio "vrlo otvoren protivnik" prijedloga bosanskih Hrvata za treći entitet. - potporu tadašnjeg lidera HDZ BiH Bože Ljubića ideji trećeg entiteta nazvao "glupom" i "neprihvatljivom".

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