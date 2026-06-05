Detalji kobnog pada: Preletio je Triglav, Trst, Koper, letio uz obalu Istre i preko Pule, a onda su krenuli problemi

Četvero državljana Austrije u dobi od 48, 58, 40 i 65 godina poginulo je u zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak prijepodne na području Campanoža, nedaleko od malog sportskog aerodroma kod Medulina na jugu Istre. Županijsko državno odvjetništvo u Puli objavilo je, naime, godišta poginulih putnika i pilota male letjelice koja je istoga dana poletjela iz Linza u Austriji prema Istri. – U povodu zrakoplovne nesreće od 4. lipnja na području općine Medulin, u kojoj su prilikom udara zrakoplova u tlo smrtno stradala četiri austrijska državljanina (1978., 1968., 1986. i 1961.), proveden je očevid po policijskim službenicima Policijske uprave istarske uz sudjelovanje istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurne zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola te je naloženo provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba. Poduzimaju se daljnje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja – naveli su u ŽDO-u Pula o tragediji.

Austrijski mediji ovih su dana pisali o avionskoj nesreći u Hrvatskoj navodeći da je 65-godišnji putnik bio austrijski poduzetnik Walter Pondorfer, jedan od najpoznatijih pionira zabavnih parkova u Austriji. Pondorfer je, navode, osnivač tvrtke Funtime, specijalizirane za izradu adrenalinskih atrakcija i velikih tornjeva za slobodan pad za brojne lunaparkove diljem svijeta. Osim državnog odvjetništva i policije, istragu, dakle, kao glavni istražitelji uzroka pada letjelice vode istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu koji su istragu započeli u četvrtak, a trajat će mjesecima. Ipak, prvo izvješće Agencija će objaviti u roku od 30 dana.

Alana Vukić, ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, rekla je da je Agencija službenu dojavu o padu zrakoplova primila u četvrtak u 11.20 sati od Policijske uprave istarske i Hrvatske kontrole zračnog prometa. Isprva su znali da su dvoje poginulih piloti zrakoplova, austrijski državljani, dok su preostale dvije osobe identificirane kasnije. A. Vukić kazala je i da će tijekom istrage surađivati s austrijskim tijelima.

Naime, let ove male letjelice nije bio prijavljen hrvatskim nadležnim službama pa pilot nije najavio slijetanje u Medulin, no predstavnik tirolskih zrakoplovnih vlasti Klaus Hohenauer izjavio je za Kronen Zeitung kako je pilot bio poznat kao vrlo savjestan i oprezan te da su uredno predani planovi leta za dolazak i povratak. S obzirom na to da ovaj zrakoplov nema klasičnu "crnu kutiju", istražitelji će podatke o letu pribaviti na druge načine. Naime, podaci o instrumentaciji zrakoplova zasad nisu objavljeni.

Naglo izgubio i visinu



Budući da je riječ o letjelici Beechcraft G36 Bonanza, ona nema uređaj za snimanje podataka o letu (FDR) i komunikaciju u pilotskoj kabini (CVR) jer se uglavnom ne ugrađuju u zrakoplove opće avijacije ove kategorije. No, kažu stručnjaci, istražitelji raspolažu drugim izvorima informacija u istrazi, među kojima su podaci pohranjeni u digitalnim avionskim sustavima, GPS i navigacijski zapisi, eventualne elektroničke snimke rada motora, radarski i ADS-B podaci leta, tu su i iskazi svjedoka te svakako opsežna analiza ostataka zrakoplova. Svakako će biti zanimljivi i podaci s FlightRadara koji pokazuju da je zrakoplov zadnjih tjedana letio po Austriji, a kobnog jutra uputio se oko 10 sati iz srca austrijskih Alpa blizu mjesta Lienz i letio 54 minute.

Preletio je Triglav, Trst, Koper, letio uz obalu Istre i preko Pule. Iznad Pule počinju problemi oko dvije i pol minute prije kobnog pada. Zrakoplov se nalazio na oko 600 metara visine kada je počeo gubiti i visinu i brzinu te je naglo pao na 300 metara. Pilot je potom pokušao i uspio podići avion, no onda je vjerojatno došlo do gubitka uzgona i zrakoplov je naglo izgubio i visinu i brzinu te nestaje s radara i zabija se u tlo u 11.14 sati, svega nekoliko stotina metara prije cilja, sportskog aerodroma, odnosno površine za slijetanja u Medulinu.