Biden bez najave prišao pozornici pa prekinuo svoju suprugu: 'Imam pitanje'

Bivši predsjednik SAD-a Joe Biden postavio je svojoj supruzi neobično pitanje, tijekom promocije njezine prve knjige koju je vodila moderatorica Whoopi Goldberg. Jill Biden završavala je razgovor s publikom o svojoj knjizi "A View from the East Wing" kada je 83-godišnji Biden ustao sa svog mjesta u publici i prišao rubu pozornice.

"Imam pitanje“, rekao je Biden bez najave i bez mikrofona, dok su uz njega stajali pripadnici osiguranja. "Joe ima pitanje? Kao da ga nisi mogao postaviti kasnije?“, odgovorila je Jill. "Koga najviše voliš na cijelom svijetu?“, upitao je Biden. "Whoopi“, odgovorila je Jill, što je izazvalo smijeh publike, prenosi NY Post.

Biden je nastavio stajati i gledati svoju suprugu, a ona je u konačnici rekla: "Najviše volim tebe, Joe. Je li to bilo to? Je li to odgovor koji je htio čuti?“ Bivši predsjednik potom je dodao: "To je preplavljujuće, zar ne?“

Goldberg je potaknula publiku da kupi Jillinu novu knjigu, no Biden je kazao: Moja knjiga, koja izlazi u rujnu, pročitajte je...“ Njegova se supruga zatim našalila: Moram li ga podsjetiti da je ovo moj događaj?“ Prije kraja događaja, Biden je ustvrdio: "Jedina stvar koju Jill radi bolje od pisanja jest to što je prelijepa žena."