Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'JOE IMA PITANJE?'

Biden bez najave prišao pozornici pa prekinuo svoju suprugu: 'Imam pitanje'

FILE PHOTO: U.S. President Biden attends a Department of Defense Commander in Chief farewell ceremony, in Fort Myer
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
1/3
Autor
Dora Taslak
05.06.2026.
u 22:30

Prije kraja događaja, Biden je ustvrdio: "Jedina stvar koju Jill radi bolje od pisanja jest to što je prelijepa žena"

Bivši predsjednik SAD-a Joe Biden postavio je svojoj supruzi neobično pitanje, tijekom promocije njezine prve knjige koju je vodila moderatorica Whoopi GoldbergJill Biden završavala je razgovor s publikom o svojoj knjizi "A View from the East Wing" kada je 83-godišnji Biden ustao sa svog mjesta u publici i prišao rubu pozornice. 

"Imam pitanje“, rekao je Biden bez najave i bez mikrofona, dok su uz njega stajali pripadnici osiguranja. "Joe ima pitanje? Kao da ga nisi mogao postaviti kasnije?“, odgovorila je Jill. "Koga najviše voliš na cijelom svijetu?“, upitao je Biden. "Whoopi“, odgovorila je Jill, što je izazvalo smijeh publike, prenosi NY Post.

Biden je nastavio stajati i gledati svoju suprugu, a ona je u konačnici rekla: "Najviše volim tebe, Joe. Je li to bilo to? Je li to odgovor koji je htio čuti?“ Bivši predsjednik potom je dodao: "To je preplavljujuće, zar ne?“

Goldberg je potaknula publiku da kupi Jillinu novu knjigu, no Biden je kazao: Moja knjiga, koja izlazi u rujnu, pročitajte je...“ Njegova se supruga zatim našalila: Moram li ga podsjetiti da je ovo moj događaj?“ Prije kraja događaja, Biden je ustvrdio: "Jedina stvar koju Jill radi bolje od pisanja jest to što je prelijepa žena."
Kaos zbog projekta Trumpova zeta na Jadranu: Želi izgraditi luksuzno odmaralište, izbili prosvjedi
Ključne riječi
Joe Biden Jill Biden

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!