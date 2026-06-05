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OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE UPOZORAVAJU SAVEZNIKE

Starmer iznio alarmantnu procjenu: 'Rusija bi mogla napasti NATO u roku od četiri godine'

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/6
Autor
Lorena Posavec
05.06.2026.
u 22:18

"U mojoj 35-godišnjoj karijeri ovo je najopasnije razdoblje koje sam doživio", rekao je za BBC maršal zrakoplovstva Richard Knighton

Rusija bi mogla napasti neku članicu NATO-a u roku od četiri godine, prema procjenama zapadnih obavještajnih službi, upozorio je u petak britanski premijer Keir Starmer. Komentare je iznio dok je obećavao da će njegova vlada prije summita NATO-a idućeg mjeseca objaviti dugo odgađani plan ulaganja u obranu. "Naša je obavještajna procjena, kao i procjena drugih zemalja u NATO-u, da bi do ruskog napada na NATO moglo doći već 2030. godine", rekao je Starmer. "Dakle, vidite hitnost i prioritet koji sada pridajemo ovom pitanju", dodao je tijekom posjeta proizvođaču dronova na jugozapadu Engleske.

To se podudara sa sličnim vremenskim okvirima koje su iznosili drugi europski čelnici i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je u prosincu upozorio da bi Rusija "mogla biti spremna upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina". Starmer je obećao povećati obrambenu potrošnju na 2,5 posto BDP-a od iduće godine, a zatim na tri posto u idućem sazivu parlamenta. Desetogodišnji plan ulaganja u obranu, koji slijedi nakon revizije britanskih obrambenih sposobnosti, trebao je biti objavljen krajem prošle godine, ali još nije izrađen, piše Euronews.

Starmer je najavio da će biti objavljen prije summita NATO-a u Turskoj, koji počinje 7. srpnja. Britanski mediji izvijestili su da je plan odgođen zbog neslaganja između ministarstva financija i drugih resora oko troškova. Starmer je novinarima inzistirao na tome da će plan biti "u potpunosti financiran". Ranije u petak britanski vojni vrh upozorio je da zemlja mora ojačati svoju obranu kao odgovor na prijetnje koje predstavlja Rusija, koja je prije više od četiri godine izvršila invaziju na Ukrajinu.

"U mojoj 35-godišnjoj karijeri ovo je najopasnije razdoblje koje sam doživio", rekao je za BBC maršal zrakoplovstva Richard Knighton. "I zbog toga je važno da, zajedno sa saveznicima, ojačamo sposobnosti i spremnost naših oružanih snaga kako bismo odvratili protivnike od toga da učine nešto glupo". Američki predsjednik Donald Trump više je puta pozvao zemlje NATO-a da izdvajaju više za obranu i postanu manje ovisne o Washingtonu kada je riječ o sigurnosti.

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Ključne riječi
NATO napad rat Europa Rusija UK Keir Starmer

Komentara 5

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KR
Krug
22:28 05.06.2026.

Starmer, u pravu si. sada sav svoj proračun potroši na kupnju vojne opreme, a zakini socijalu. tvoji birači, zapravo svi državljani Engleske će ti biti zahvalni i odužiti ti se na idućim izborima.

Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
22:51 05.06.2026.

Koji Rusi? Oni Rusi koji su prije još samo pola godine predlagali Europi pakt o nenapadanju? Ali Rusima nikad nije stigao odgovor na taj prijedlog... Tako da bih rekao da je prije obrnuto. Naravno, preko leđa Ukrajine...

IG
IgorY
22:26 05.06.2026.

Starmer ? To je onaj kojem se u Britaniji stolica jako tzrese. Spremaj je na sve kako bi skrenuo temu sa sebe samoga. Ako treba možda i krene na Rusiju kako bi se održao na vlasti možda koji dan dulje.e. Na što su sve ljudi spremni. On vodi onu zemlju u kojoj policajci hapse napadnute građane na samrti, a puštaju lnasilnike koji su čovjeka ubili. Svaka čast državi, policiji, a i tome smešnopm Starmeru. Što to ne komentira ?

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