Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

Za obranu od poplava 12,7 milijuna eura

storyeditor/2026-06-05/PXL_190514_7760289.jpg
Foto: Goran Ferbezar
1/6
Autor
Ivica Beti
05.06.2026.
u 18:12

Ključne izmjene uključuju odgodu početka primjene Uredbe do 31. prosinca, dok je za mikro i male gospodarske subjekte te fizičke osobe predviđeno dodatno prijelazno razdoblje do 30. lipnja 2027.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije predstavilo je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određene robe i određenih proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma. Ključne izmjene uključuju odgodu početka primjene Uredbe do 31. prosinca, dok je za mikro i male gospodarske subjekte te fizičke osobe predviđeno dodatno prijelazno razdoblje do 30. lipnja 2027. – Ovim izmjenama smanjuju se opterećenja, olakšava poslovanje i pojednostavljuju procesi – rekla je ministrica Marija Vučković.

Klimatske promjene očituju se, naglasila je, kroz sve češće ekstremne vremenske pojave, povećane rizike od poplava i bujica te podizanje razine mora. Upravo zato nastavljamo ulagati u projekte koji jačaju otpornost naših lokalnih zajednica i doprinose zaštiti okoliša – rekla je ministrica i najavila donošenje odluka o financiranju šest vodnokomunalnih projekata i projekata obrana od poplava ukupne vrijednosti veće od 12,7 milijuna eura.

U području obrane od poplava riječ je o projektima u Podgori, Metkoviću i Sinju. Potpisane su i odluke o financiranju triju projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u Slavonskom Brodu, Međimurskoj županiji i na području Zaprešića, ukupne vrijednosti veće od 11,4 milijuna eura. Provedbom tih projekata izgradit će se više od 18 kilometara sustava javne odvodnje te omogućiti kvalitetnije prikupljanje i obrada otpadnih voda za više od 2000 stanovnika. Kako je istaknuto, Uredba o deforestaciji ima za cilj smanjiti doprinos Europske unije krčenju i degradaciji šuma, emisijama stakleničkih plinova te gubitku bioraznolikosti. 

Znate koji spomendan danas po prvi put Hrvatska obilježava?
Ključne riječi
obrana poplave otpadne vode novi zakon

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!