Za obranu od poplava 12,7 milijuna eura

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije predstavilo je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određene robe i određenih proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma. Ključne izmjene uključuju odgodu početka primjene Uredbe do 31. prosinca, dok je za mikro i male gospodarske subjekte te fizičke osobe predviđeno dodatno prijelazno razdoblje do 30. lipnja 2027. – Ovim izmjenama smanjuju se opterećenja, olakšava poslovanje i pojednostavljuju procesi – rekla je ministrica Marija Vučković.

Klimatske promjene očituju se, naglasila je, kroz sve češće ekstremne vremenske pojave, povećane rizike od poplava i bujica te podizanje razine mora. Upravo zato nastavljamo ulagati u projekte koji jačaju otpornost naših lokalnih zajednica i doprinose zaštiti okoliša – rekla je ministrica i najavila donošenje odluka o financiranju šest vodnokomunalnih projekata i projekata obrana od poplava ukupne vrijednosti veće od 12,7 milijuna eura.

U području obrane od poplava riječ je o projektima u Podgori, Metkoviću i Sinju. Potpisane su i odluke o financiranju triju projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u Slavonskom Brodu, Međimurskoj županiji i na području Zaprešića, ukupne vrijednosti veće od 11,4 milijuna eura. Provedbom tih projekata izgradit će se više od 18 kilometara sustava javne odvodnje te omogućiti kvalitetnije prikupljanje i obrada otpadnih voda za više od 2000 stanovnika. Kako je istaknuto, Uredba o deforestaciji ima za cilj smanjiti doprinos Europske unije krčenju i degradaciji šuma, emisijama stakleničkih plinova te gubitku bioraznolikosti.