Marin Rončević želi osnovati fond za liječenje teško bolesne djece 'Mila za sve'

Mila i njezini roditelji sinoć su stigli su u Philadelphiju, gdje ih je dočekao liječnički tim te su Milu odmah uputili na pretrage. Otac Marin Rončević zahvalio je svima na potpori i molitvama te je zamolio za mir. Otac se danas javio i poručio da je Mila izvrsno te da su krenule analize i pripremne radnje za liječenje.

- Mi se sada želimo maksimalno koncentrirati na liječenje. Ja ovom prilikom apeliram na medije da je akcija svih za Milu prestala i da sada može krenuti akcija "Mila za sve!". Znači od viška sredstava koje smo prikupili u dogovoru s državnim institucijama, konkretno s Uredom Predsjednice RH i Vladom RH, Ministarstvom financija, pokušat ćemo dogovoriti da se ta sredstva utroše na onu djecu kojoj HZZO i druge državne institucije ne mogu pružiti adekvatnu i dovoljno brzu pomoć - poručio je Marin Rončević predloživši osnivanje fonda koji bi se zvao primjerice "Mila za sve", a koji bi od viška sredstava prikupljenih za nju nastavio prikupljati sredstva za teško bolesnu djecu pod istim uvjetima.

- Marinov stan je prodan, kad dobije novac, položit će ga na račun. Uplatit će ga u fond koji će biti usmjeren u svrhu liječenja druge djece - rekao je Milin djed, dugogodišnji novinar i urednik, Vladimir Rončević.

Marinova ideja je osnivanje stručnog, ekspertnog tima koji bi u roku od 24 sata mogao donijeti adekvatnu medicinsku odluku, a kojem bi na čelu mogli stajati ljudi kao profesor Primorac i akademik Đikić ili riječka profesorica Roganović, "koji bi mogli raditi vrlo brze procjene i vrlo brza kontaktiranja inozemnih i domaćih stručnjaka, da se procijeni je li takva akcija zaista potrebna i nužna".

Na upite zašto je baš ova akcija tako glasno odjeknula u javnosti i medijima, Vladimir Rončević je poručio:

- Svu akciju je samostalno vodio moj sin Marin, on je okupio svoju mladu ekipu i preko društvenih mreža pokrenuli su akciju. Ja nisam okrenuo niti jedan telefonski broj u tzv. visokoj politici. Bilo je to isključivo u struci i u krugu prijatelja. Mediji su se uključili kad su vidjeli objave na društvenim mrežama i mislim da su to odradili na jedan izrazito kvalitetan, vrhunski, profesionalan način.

>> Pogledajte video: Mila Rončević u pratnji roditelja odlazi na liječenje u SAD