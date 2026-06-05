Povjerenje u podatke financijskim direktorima važnije od konkurentske prednosti

Tvrtke na hrvatskom tržištu ubrzano ulažu u digitalnu transformaciju i umjetnu inteligenciju (AI), ali istodobno i dalje vode borbu s fragmentiranim sustavima, ručnim usklađenjima i nedostatkom standardiziranih podataka, objavljeno je u trećem istraživanju PwC-a CFO Compass za regiju jugoistočne Europe (JIE), koje analizira ključne prioritete, izazove i očekivanja financijskih direktora (CFO) i financijskih lidera u osam zemalja regije. Istraživanje je obuhvatilo više od 230 sudionika iz više od 15 industrija, a ovogodišnji rezultati pokazuju značajan pomak fokusa financijskih direktora, s brzine i optimizacije troškova prema povjerenju u podatke, sustave i procese.