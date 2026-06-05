Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AI RASTE

Povjerenje u podatke financijskim direktorima važnije od konkurentske prednosti

Autor
Jolanda Rak Šajn
05.06.2026.
u 19:05

Hrvatska je zrelija u području kibernetičke sigurnosti od prosjeka JIE-a, no ulaganja u digitalnu otpornost i dalje su ograničena, tvrdi se u istraživanju PwC-a

Tvrtke na hrvatskom tržištu ubrzano ulažu u digitalnu transformaciju i umjetnu inteligenciju (AI), ali istodobno i dalje vode borbu s fragmentiranim sustavima, ručnim usklađenjima i nedostatkom standardiziranih podataka, objavljeno je u trećem istraživanju PwC-a CFO Compass za regiju jugoistočne Europe (JIE), koje analizira ključne prioritete, izazove i očekivanja financijskih direktora (CFO) i financijskih lidera u osam zemalja regije. Istraživanje je obuhvatilo više od 230 sudionika iz više od 15 industrija, a ovogodišnji rezultati pokazuju značajan pomak fokusa financijskih direktora, s brzine i optimizacije troškova prema povjerenju u podatke, sustave i procese.

Ključne riječi
digitalna transformacija umjetna inteligencija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!