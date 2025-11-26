Naši Portali
PRESICA OKO KONCERTA

Bizarna situacija: Menadžere pitali ih ima li šanse da se Thompson kandidira za premijera

Zagreb: Konferencija za medije menadžmenta Marka Perkovića Thompsona
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Laura Puklin
26.11.2025.
u 15:39

Na to se nadovezao Barišić rekavši kako Thompson nikada nije iskazivao takve ambicije

Pred kraj konferencije za novinare koju je na temu zabrane održavanja koncerta u Areni 28. prosinca održao tim Marka Perkovića Thompsona, postavljeno je zanimljivo pitanje, piše Dnevnik.hr. Žena koja se nije predstavila upitala je: "Ima li ikakvih izgleda da se Thompson kandidira za predsjednika Vlade... i da se na taj način sve to sredi i raščisti? I to bih ja tek tada smatrala oslobođenom Hrvatskom." Ovo pitanje nasmijalo je Thompsonove menadžere Zdravka Barišića i Mirka Gudelja. Na to ih je ozbiljno upitala: "Zašto se smijete, molim vas? Što je smiješno?"

Nastavila je govoreći kako ima "dvije stvari koje bi ubrzale taj postupak ako je on voljan" pa naglasila: "Ne treba se čekati početak sljedećih izbora. Imam neke dokaze gdje leti Vlada odmah." Ponudila se da će mu ostaviti svoj broj ako je zainteresiran. Gudelj joj je kroz smijeh rekao kako Thompson nema političkih ambicija. "Ne trebate ostavljati svoj broj. Marko je prvenstveno umjetnik, autor svojih pjesama... On pjeva o domovini, obitelji, vjeri. On se treba baviti svojim dijelom posla, a ako mislite da je to bitno, za to bi se trebao naći netko drugi", rekao joj je Gudelj. 

Na to se nadovezao Barišić rekavši kako Thompson nikada nije iskazivao takve ambicije. "On je glazbenik, a tko zna što bi učinili nasilnici koji provode ovo nasilje, možda bi izvršili i atentat", izgovorio je Barišić. Gudelj se za to vrijeme smijao. 

Menadžerski tim Marka Perkovića Thompsona danas je održao konferenciju za medije na kojoj se govorilo o koncertu na zagrebačkom Hipodromu, nadolazećem nastupu u Areni 27. prosinca te o najavi gradonačelnika Tomislava Tomaševića o zabrani koncerta dan kasnije.

koncert u areni Tomašević Thompson

