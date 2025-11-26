Bizarna situacija: Menadžere pitali ih ima li šanse da se Thompson kandidira za premijera

Pred kraj konferencije za novinare koju je na temu zabrane održavanja koncerta u Areni 28. prosinca održao tim Marka Perkovića Thompsona, postavljeno je zanimljivo pitanje, piše Dnevnik.hr. Žena koja se nije predstavila upitala je: "Ima li ikakvih izgleda da se Thompson kandidira za predsjednika Vlade... i da se na taj način sve to sredi i raščisti? I to bih ja tek tada smatrala oslobođenom Hrvatskom." Ovo pitanje nasmijalo je Thompsonove menadžere Zdravka Barišića i Mirka Gudelja. Na to ih je ozbiljno upitala: "Zašto se smijete, molim vas? Što je smiješno?"

Nastavila je govoreći kako ima "dvije stvari koje bi ubrzale taj postupak ako je on voljan" pa naglasila: "Ne treba se čekati početak sljedećih izbora. Imam neke dokaze gdje leti Vlada odmah." Ponudila se da će mu ostaviti svoj broj ako je zainteresiran. Gudelj joj je kroz smijeh rekao kako Thompson nema političkih ambicija. "Ne trebate ostavljati svoj broj. Marko je prvenstveno umjetnik, autor svojih pjesama... On pjeva o domovini, obitelji, vjeri. On se treba baviti svojim dijelom posla, a ako mislite da je to bitno, za to bi se trebao naći netko drugi", rekao joj je Gudelj.

Na to se nadovezao Barišić rekavši kako Thompson nikada nije iskazivao takve ambicije. "On je glazbenik, a tko zna što bi učinili nasilnici koji provode ovo nasilje, možda bi izvršili i atentat", izgovorio je Barišić. Gudelj se za to vrijeme smijao.

