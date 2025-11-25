Naši Portali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
NE PROPUSTITE PRESSICU

Marko Perković Thompson najavio konferenciju za medije

ARHIVA - 27.10.1966. ro?en pjeva? Marko Perkovi? Thompson
Foto: Petar Glebov/24sata
1/3
VL
Autor
Eva Berišić
25.11.2025.
u 19:42

Konferencija je zakazana za srijedu u Zagrebu.

Menadžment Marka Perkovića Thompsona održat će konferenciju za medije, u srijedu, 26. studenoga u 12:30. Predsjednik Milanović danas je ponovio svoj stav o Marku Perkoviću Thompsonu, naglasivši da njegovi stavovi nisu promijenjeni: „Možemo nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština koju su birali građani.”

Dok je gradonačelnik Tomašević na pitanje o Thompsonu odgovorio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti. „Rekao sam još prije mjesec dana kakva je naša odluka i toga se držim.”

Ključne riječi
Zagreb planovi mediji konferencija Thompson

Komentara 10

Pogledaj Sve
KS
karta seksalica
20:15 25.11.2025.

Da ja izgledam kao Tomašević, i ja bih vjerojatno uživao u tome da drugima zabranjujem da slušaju glazbu koju vole.

Avatar Cinco
Cinco
20:11 25.11.2025.

Bravo Marko! Razotkrij potpuno ovaj komunistički narativ, tj. čemer!

US
usora1
20:12 25.11.2025.

Marko, osnuj Stranku pa da pometemo ove sektase u Zagrebu. Zagreb mora Pasti

Kupnja