Marko Perković Thompson najavio konferenciju za medije

Menadžment Marka Perkovića Thompsona održat će konferenciju za medije, u srijedu, 26. studenoga u 12:30. Predsjednik Milanović danas je ponovio svoj stav o Marku Perkoviću Thompsonu, naglasivši da njegovi stavovi nisu promijenjeni: „Možemo nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština koju su birali građani.”

Dok je gradonačelnik Tomašević na pitanje o Thompsonu odgovorio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti. „Rekao sam još prije mjesec dana kakva je naša odluka i toga se držim.”