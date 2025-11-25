Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
ODGOVORIO TOMAŠEVIĆU

VIDEO Thompson: 'Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze'

Screenshot/facebook
VL
Autor
Večernji.hr
25.11.2025.
u 22:19

'Ta njegova odluka je bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja u maniri šerifa s Divljeg zapada.', rekao je Thompson

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u u utorak je na pressici reagirao na Thompsonovu izjavu da je stranka Možemo! sekta i rekao da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti. Izjavio je kako je to odlučio prije mjesec dana i kako će se iste odluke držati.  Na to je Thompson odgovorio novim videom na svom Facebook profilu. 'Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik potvrdio je svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka.Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa sa Divljeg zapada', rekao je Thompson i između ostalog dodao da je to napad na pravni poredak Republike Hrvatske. 'Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti.', izjavio je u videu Thompson.

Thompson je tražio dopuštenje za dodatni koncert u prosincu, ali mu to nije odobreno, nakon što je Gradska skupština donijela odluku o zabrani pozdrava 'Za dom spremni' u prostorima koji su pod upravom Grada Zagreba. Na to je Thompson odgovorio da će s 'Bojnom Čavoglave' i spomenutim pozdravom otvoriti koncert 27.12., te dodao da  mu 'neće neka sekta određivati što smije, a što ne.'
 

FOTO Autom se zaletio u izlog u Zagrebu
1/13
Ključne riječi
Čavoglave Tomislav Tomašević koncert Za dom spremni Thompson

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Foton
Foton
22:39 25.11.2025.

Hoce li Thompson postati ono legiju crnih kapuljaca da se dogodi narod?

Avatar Idler 3
Idler 3
22:31 25.11.2025.

Ma kud na razum Markooo 🤦‍♂️

ZA
!zagreb!
22:39 25.11.2025.

Šta opet plinske boce, samo sad u Vukovarskoj. Samo sad je Hrvatska u EU, to više ne može proći. Dosadan je više. Nismo više u ratu, nema više Jugoslavije. Nema ni srba. Premalo ih je. Ajmo dobesti neku proizvodnju tu, a ne ratovati protiv demokratsko izabrane vlasti. Pa nismo valjda srbi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-25/hrvati.jpg
4
MEĐUNARODNA GENETIČKA STUDIJA

Hrvati su se u 7. stoljeću doselili s područja današnje istočne Europe

Najraniji genski tragovi smještaju se na područje današnje južne Bjelorusije, sjeverne Ukrajine i zapadne Rusije, ponajprije uz gornji tok rijeke Dnjepar. Upravo otuda sredinom 7. stoljeća kreću veliki migracijski valovi slavenskih skupina. Dok su neki ostali na području Poljske, a drugi na prostoru današnje istočne Njemačke, skupina iz koje će se formirati Hrvati odabrala je najdulji put te stigla sve do istočne obale Jadrana

Učitaj još

Kupnja