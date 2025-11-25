VIDEO Thompson: 'Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u u utorak je na pressici reagirao na Thompsonovu izjavu da je stranka Možemo! sekta i rekao da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti. Izjavio je kako je to odlučio prije mjesec dana i kako će se iste odluke držati. Na to je Thompson odgovorio novim videom na svom Facebook profilu. 'Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik potvrdio je svoju odluku da mi ne dopušta održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka.Ta njegova odluka bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja je u maniri šerifa sa Divljeg zapada', rekao je Thompson i između ostalog dodao da je to napad na pravni poredak Republike Hrvatske. 'Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti.', izjavio je u videu Thompson.

Thompson je tražio dopuštenje za dodatni koncert u prosincu, ali mu to nije odobreno, nakon što je Gradska skupština donijela odluku o zabrani pozdrava 'Za dom spremni' u prostorima koji su pod upravom Grada Zagreba. Na to je Thompson odgovorio da će s 'Bojnom Čavoglave' i spomenutim pozdravom otvoriti koncert 27.12., te dodao da mu 'neće neka sekta određivati što smije, a što ne.'

