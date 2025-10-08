Bioraznolikost u Europi opada, Hrvatska se zagrijava brže od prosjeka

Bioraznolikost u Europi opada, pokazalo je najnovije Izvješće o stanju okoliša 2025. koje je predstavila Europska agencija za okoliš. Čak 62 posto zaštićenih vrsta, 39 posto zaštićenih vrsta ptica i 81 posto zaštićenih staništa u lošem je stanju očuvanosti na razini EU. Dramatično je pao broj insekata tijekom desetljeća, u nekim zaštićenim područjima i 75 posto. Procjenjuje se da je 55 posto globalnog bruto domaćeg proizvoda umjereno ili visoko ovisno o stanju ekosustava. Od 2000. do 2019. globalni troškovi ekstremnih vremenskih uvjeta pripisanih klimatskim promjenama procjenjuju se na 2,34 bilijuna eura globalno, u prosjeku 117 milijardi eura godišnje.
Ta se procjena temelji na ekonomskoj šteti i ljudskim gubicima čiji je uzrok 185 ekstremnih vremenskih događaja povezanih s klimatskim promjenama, u kojima je izgubljeno više od 160.000 ljudskih života. Očekuje se da će klimatske promjene nastaviti uzrokovati veliku ekonomsku štetu sljedećih 25 godina, posebno u poljoprivredi, zdravstvu, infrastrukturi, financijama i produktivnosti rada. Svjetski ekonomski forum rangira ekstremne vremenske događaje kao drugi najveći rizik za globalno gospodarstvo u sljedeće dvije godine i najveći rizik u nadolazećem desetljeću. Jedna od novijih studija procjenjuje da će svjetsko gospodarstvo doživjeti smanjenje dohotka od 19 posto do 2049.
“Procjenjuje se da globalne godišnje štete uzrokovane porastom temperature, promjenama u količini oborina i varijabilnosti temperature iznose 28 bilijuna eura. Uzimanje u obzir oluja ili požara, dodatno bi povećalo procjene štete. Štete do 2049. proizaći će iz prošlih emisija stakleničkih plinova i da su neizbježne, bez obzira na napore ublažavanja”, navodi Europska agencija za okoliš. U 2025. 38 posto Europljana osjeća se osobno izloženima rizicima povezanima s klimom. “Ekstremni događaji povezani s vremenom i klimom rezultirali su s više od 240.000 smrtnih slučajeva od 1980. do 2023. u EU i približno 738 milijardi eura ekonomskih gubitaka zbog ekstremnih uvjeta povezanih s vremenom i klimom”, navodi se u izvješću. Slovenija ima najveće gubitke po stanovniku, 8733 eura između 1980. i 2023. Slijede Luksemburg, Švicarska, Italija i Španjolska. U većini zemalja EU oko polovine imovine nije osigurano od ekstremnih vremenskih uvjeta.
Oko 12 posto poljoprivredne proizvodnje u opasnosti je zbog smanjenja broja oprašivača. Europsko gospodarstvo izgrađeno je na prirodnim resursima. U eurozoni, 72 posto nefinancijskih korporacija, oko tri milijuna tvrtki, kritično je ovisno o uslugama ekosustava. Za Hrvatsku se navodi da se kao dio mediteranskog bazena zagrijava brže od globalnog prosjeka pa je prioritet povećanje otpornosti na ekstremne vremenske uvjete i rizike od šumskih požara. Hrvatska se suočava s potrebom ubrzanja prijelaza na kružno gospodarstvo, osiguranja održivog turizma, jačanja otpornosti infrastrukture i ekosustava, osiguranja sigurnosti hrane i razvoja pametnih, zelenih gradova. Kao pomorska zemlja, Hrvatska ima za cilj zaštititi 30 posto Jadranskog mora pod svojom nacionalnom jurisdikcijom. Manje od jedan posto kopna strogo je zaštićeno.