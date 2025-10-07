Je li svijet na prekretnici zbog ove pojave? Stručnjaci objasnili što to znači za Europu i prijeti li malo ledeno doba

Nova studija upozorava da ključna oceanska struja u sjevernom Atlantskom oceanu, poznata kao sjevernoatlantski subpolarni vrtlog, rapidno gubi stabilnost zbog klimatskih promjena, što bi moglo dovesti do dramatičnih posljedica za globalnu klimu. Ovaj masivni sustav rotirajućih struja, smješten južno od Grenlanda, ključan je za prijenos topline iz tropa prema sjeveru, regulirajući temperature u Europi i Sjevernoj Americi. Znanstvenici upozoravaju da se vrtlog približava "prekretnici" – kritičnom pragu koji bi mogao izazvati iznenadne i dalekosežne klimatske promjene. Prema studiji objavljenoj u časopisu Science Advances, istraživači su analizirali podatke iz školjki oceanskog quahoga i pasjeg kukolja, čije ljuske čuvaju vrijedne informacije o uvjetima u moru stotinama godina unatrag. Kemijski sastav ovih školjki otkriva promjene u cirkulaciji oceana, pokazujući da je vrtlog doživio dvije značajne epizode destabilizacije u posljednjih 150 godina: prvu početkom 20. stoljeća i drugu, intenzivniju, od 1950-ih, koja traje do danas. "Naši rezultati pružaju dokaze da je sjeverni Atlantik izgubio stabilnost, što ukazuje na približavanje prekretnici", izjavila je dr. Beatriz Arellano Nava, predavačica fizičke oceanografije na Sveučilištu u Exeteru i glavna autorica studije.

Sjevernoatlantski subpolarni vrtlog dio je Atlantske meridionalne cirkulacije (AMOC), poznate kao "transportna traka oceana", koja distribuira toplinu, hranjive tvari i ugljikov dioksid diljem svijeta. Slabljenje ovog sustava moglo bi izazvati oštre zime u Europi, slične onima tijekom malog ledenog doba između 1300. i 1850., kada su rijeke zaledile, a usjevi propadali zbog pada temperatura za oko 2°C. Uz to, istočna obala SAD-a mogla bi se suočiti s porastom razine mora, dok bi globalni obrasci oborina mogli doživjeti značajne promjene, povećavajući učestalost ekstremnih vremenskih događaja.

Iako potpuni kolaps vrtloga nije vjerojatan zbog utjecaja vjetrova, čak i njegovo oslabljivanje moglo bi izazvati lanac klimatskih promjena. "Slabljenje vrtloga smanjilo bi prijenos topline prema sjeveru, što bi moglo dovesti do češćih ekstremnih vremenskih uvjeta i jačih sezonskih kontrasta u Europi", upozorila je dr. Nava. Dodala je da otapanje polarnog leda, potaknuto klimatskim promjenama, dodatno pridonosi destabilizaciji oceanskih struja.

Stručnjaci naglašavaju da je brzo smanjenje emisija stakleničkih plinova ključno za sprječavanje najgoreg scenarija. "Ako želimo izbjeći prelazak prekretnice u Atlantskom oceanu, moramo djelovati odmah", zaključila je dr. Nava. Ova studija baca novo svjetlo na krhkost oceanskih sustava i hitnu potrebu za globalnom akcijom u borbi protiv klimatskih promjena, piše Daily Mail.