Bernardić: Trebamo se svi zapitati kamo je nestala sloboda

Sisačka rafinerija, PDV i sloboda neke su od tema kojima su saborski zastupnici započeli radni tjedan uoči rasprave o izmjenama Zakona o zaštiti okoliša.

Branimir Bunjac iz Živog zida tako je pozvao HDZ da ispuni svoje predizborno obećanje i smanji PDV. Hrvatska, objašnjava, ima drugi PDV po visini u Europi, iza Mađarske koja ima 27 posto.

– HDZ je u svom programu "vjerodostojno" napisao da će spustiti PDV u drugoj godini mandata za jedan posto, pa još za jedan posto u zadnjoj godini mandata, a sad se, prema izjavama ministra financija Zdravka Marića, vidi da će PDV smanjiti tek u drugoj polovici mandata i to samo za jedan posto – kaže Bunjac. Dodaje kako bi smanjenjem PDV-a za jedan posto država gubila 2 milijarde godišnje u proračunu. Dakle, ako bi se spustio za dva posto, gubilo bi se 4 milijarde kuna. A to, smatra Bunjac, i nije mnogo kada se zna da je država porezne prihode prošle godine digla za pet milijardi kuna.

– Vlada se hvali i da ima suficit proračuna, pa je sad idealna prilika da se smanji. Žalosno je da HDZ optužuje druge za populizam, a ne drži se svog programa koji se pretenciozno zvao "vjerodostojno". Pozivam HDZ-ovu Vladu da uvede nova pravila u politiku i drži se svojih obećanja, to je najbolji put da osvoji još jedan mandat. Ako ne smanje PDV do listopada, onda očekujem javnu ispriku onih koji su pisali program HDZ-a, a osobito premijera i Marića – poručio je Bunjac zaključivši kako PDV treba vratiti prvo na 22 posto, pa smanjiti na 19 posto, koliko je u Njemačkoj i Rumunjskoj, a zatim smanjiti i PDV na hranu.

Mostov Nikola Grmoja pozvao je zastupnike da se svi zajedno udruže i naprave sve da Sisačka rafinerija ne nestane.

– Okupimo sve stručne i političke snage da ova rafinerija ne bude još jedna od onih kojoj se okrenulo leđa, slegnulo ramenima i krenulo dalje. Svi znamo kako se mađarski Mol uselio u Inu. Sisačka rafinerija imala je tržišne i strateške preduvjete da uspije, ali ništa od toga nije iskorišteno. Nema političke volje da se riješi problem s MOL-om koji svjesno uništava naše kompanije, a Most je htio pokrenuti procese. Jasno je da ovo još jedan potez koji Sisačku rafineriju gura u ponor. To opravdavaju lošim poslovanjem, a samo za tu rafineriju nisu objavljeni rezultati. Naravno da će na kraju godine biti negativni ako se sad obustavi isporuka plina – tvrdi Grmoja. Podsjeća kako je premijer još 2016. godine pred Božić obećao povratak Ine u hrvatske ruke, no do danas nije napravljeno ništa.

– Most je ponudio model za otkup Ine koji je dobio potporu stručne javnosti, ali nije bilo sluha u Vladi da se to provede. Ako je problem što je to naš model, mi ga se odričemo zbog dobrobiti Hrvatske i višeg nacionalnog interesa, predajemo HDZ-u da se Ina vrati u hrvatske ruke da se ne bi događalo ovo kao u slučaju Sisačke rafinerije. Ovdje svi moramo zajedno raditi – zaključuje Grmoja. HSS-ov Željko Lenart podsjeća da se problem Sisačke rafinerije ne javlja prvi put i da sve vodi k tome da se rafinerija zatvori. Bio je, podsjeća, dožupan u Sisačko-moslavačkoj županiji koja je jedna od najsiromašnijih županija, iako je jedna od najvećih.

– Sisak je grad koji je uvijek stajao na braniku Hrvatske, a ostao je bez željezare, bez obrtničkih mjesta, manjih firmi, a sada bi trebao biti i bez rafinerije. U priopćenju Ine govore da će se ugasiti maksimalno 40 radnih mjesta, a na kraju govore, ako se ne uspije, tada će svi dobiti otpremninu. Ovo je uništavanje Grada Siska, spavaonice iz koje svi iseljavaju, a oni koji još nisu, rade u Zagrebu –naglašava Lenart. Ne postoji dobar razlog da se rafinerija zatvori, dodaje, a zabrinjava ga mlaki stav lokalnih vlasti oko toga problema. Tamo je, dodaje, čak i čelnik sindikata dobio otkaz, što dokazuje o nečasnim poslovima koji se tamo događaju.

– Ne razmišljajmo samo o čistoj dobiti i friziranim izvješćima, nego o ljudima koji tamo žive. Tko će tamo ostati živjeti i plaćati taj PDV? Država ubire mnogo novca, a ne brine o tvrtkama i građanima – poručuje HSS-ovac.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić osvrnuo se na svoju borbu za pravo na satiru te je primijetio da je posljednjih dana doživio puno "zezancija na svoj račun, ali tako treba biti jer sloboda izražavanja gura društvo naprijed".

– Želim da se Hrvatska suoči sa svojim problemima i počne ih rješavati, želim da bude inovativna, a ne da gura stvari pod tepih kao u slučaju Ine ili Uljanika, da naša interpelacija o Ini godinu dana ne može doći na dnevni red za raspravu, da se stvara lažni dojam da se nešto radi. Moramo se zapitati što kao društvo možemo napraviti da to promijenimo – kaže Bernardić. Ne želi da Hrvatska bude zemlja u kojoj se Nadzorni odbor HRT-a smjenjuje jer upozorava na korupciju, ne želi ni da ministri pokušavaju utjecati na program te javne televizije, a ne želi ni da se zatvaraju oni koji kritiziraju rad Vlade, da se ograničava sloboda govora.

– Nije bitno što je dobro za naš osobni rejting, nego što je dobro za društvo. Hrvatska mora mijenjati svoje prioritete, dosta je savjetnika koji svaki dan nešto nude, a stojimo na mjestu. To ne zapošljava mlade ljude, to ih neće zadržati u Hrvatskoj. Dok pojedini političari u Hrvatskoj mijenjaju imena ulica i trgova, naši mladi šeću europskim ulicama i trgovima tražeći posao. Hrvatska je predzadnja u Europi po konkurentnosti i inovativnosti, treba osloboditi potencijal mladih koji su ostali, pustiti ih da se slobodno izražavaju, da slobodno kreiraju. Naš plan za mlade jest da pustimo da ispolje svoju slobodu, jer sloboda je jedna od najvažnijih stvari, sloboda izražavanja, djelovanja – kaže Bernardić zaključivši kako se, gledajući kako nestaju brojne satirične Facebook stranice ovih dana, trebamo svi zapitati kamo je nestala sloboda.

HDZ-ov Branko Bačić kaže da su u stankama prije njega otvorene bitne teme, ali time se neće ništa riješiti, pa poziva zastupnike da predlože rješenja za probleme o kojima govore.

– Smanjenje stope PDV-a olakšat će život građanima, ali hoće li to biti 14. listopada, što se ne može baš očekivati tako usred godine, ili 1. siječnja, nije toliko važno jer se neće u tom razdoblju ništa bitno promijeniti. Vlada će svoje obećanje iz programa dijelom ispuniti. Što se tiče Rafinerije Sisak, to nije problem od jučer. Otkad je MOL kao strateški partner ušao u Inu, njegova je obveza bila da napravi modernizaciju rafinerije u Sisku i Rijeci, no to nije potpuno napravio. A da jest, ovih problema danas sigurno ne bi bilo – komentirao je Bačić te dodao kako sindikati s pravom brinu o sudbini rafinerija iako je premijer rekao da tamo nema govora o prekidu posla.

SDP-ov Gordan Maras upozorio je da je Bačić povrijedio Poslovnik jer je stanku iskoristio kao repliku da odgovori na teme svojih prethodnika, no predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije se složio s njime te mu je uručio opomenu.