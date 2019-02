Bernardić: Mirela Holy bit će na SDP-ovoj listi za europske izbore

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je u četvrtak da će se na stranačkoj listi za izbore za Europski parlament naći i Mirela Holy istaknuvši kako je ona uvjerena socijaldemokartkinja, koja se snažno i strastveno zauzima za zaštitu okoliša, paritetnu demokraciju i prava manjinskih skupina.

"Predsjedništvo SDP-a je, na moj prijedlog, jednoglasno podržalo da se na našoj listi za Europski parlament nađe i Mirela Holy. Holy je uvjerena socijaldemokratkinja, žena koja se snažno i strastveno zalaže za zaštutu okoliša, za paritetnu demokraciju i prava manjinskih skupina", rekaoje Bernardić novinarima nakon sastanka Predsjedništva SDP-a.

Istaknuo je i da je Predsjedništvo usvojilo nacrt programa s kojim SDP izlazi na europske izbore u svibnju koji će ići u javnu raspravu. Naveo je i da je nacrt programa, zajedno s stručnim savjetima, izradio Središnji savjet SDP-a na čelu s Brankom Grčićem.

Program: Partneri u EU, a ne sluge

Bernardić je istaknuo da će u kampanji za europske izbore njegova stranka inzistirati na tome da Hrvatska bude ravnopravna unutar EU, te da hrvatski građani imaju ravnopravan status kao i ostali građani EU i ne budu građani drugog reda.

"Tim programom želimo osigurati da u EU budemo partneri, a ne budemo sluge", poručio je.

Istaknuo je kako njihovim programom za otoke, koji je pokrenuo eurozastupnik Tonino Picula, žele osigurati jednaku kvalitetu života otočana s ljudima na kopnu. Također, zauzimaju se i za bolje korištenja sredstava iz fondova EU jer, kako pokazuju podaci, to sadašnja vlada ne radi dobro.

Predsjednik SDP-a naglasio je kako će jedan od ključnih naglasaka njihova programa biti da hrvatski poljoprivrednici zaslužuju isti tretman kao i njihovi europski kolege, a ne da sada imaju 30 posto manje poticaja od europskih poljoprivrednika i još ih ne dobijaju na vrijeme.

"To je velika nepravda koju ćemo ispraviti", rekao je.

Bernardić je istaknuo i da, vezano uz ugostiteljstvo i turizam, žele da hrvatski ugostitelji, radnici i poduzetnici u turizmu budu ravnopravni s mediteranskom konkurencijom. Zauzimat će se da u tome području i porezi budu jednaki a ne da, kao sada u Hrvatskoj, budu čak pet puta veći nego u nekim zemljama EU i konkurencije na Mediteranu. SDP će se, poručio je Bernardić, nastaviti boriti i za jednaku kvalitetu proizvoda koji dolaze na hrvatsko tržište a za što se maksimalno zauzimala SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan. No, dodao je, ta bitka je još daleko od završene.

Naglasio je i da je rast plaća jedna od temeljnih stvari na kojoj će SDP inzistirati jer, ocijenio je, ako u EU i Hrvatskoj imamo europske cijene - onda u Hrvatskoj želimo osigurati i europske plaće. Zato, poručio je Bernardić, njegova stranka neće odustati od svoga plana za povećanje plaća, pogotovo radnicima, onima s najmanjom plaćom i onima koji svakodnevno brinu za svoje obitelji. Naveo je da SDP zauzima da niti jedna plaća u zemlji ne bude manja od 4000 kuna neto.

Uz to, smatra, dizanjem osobnog odbitka s 3800 kuna na 5000 kuna, ako za to postoji politička volja, plaće bi već idući mjesec za sve mogle narasti do 500 kuna. Također, poručio je Bernardić, zauzimat će se i za povećanje mirovina umirovljenicima jer se kroz SDP-ov prijedlog mirovinskoga programa, može osigurati prosječan rast mirovina od 300 kuna.

Predsjednik SDP-a rekao je i da su im prioriteti i otvaranje novih radnih mjesta i standard građana te poboljšanje trenutačnih uvjeta rada. Poručio je i da se zauzimaju i da naši građani imaju istu kvalitetu usluga u zdravstvu kao i građani u EU te žele maksimalno smanjiti liste čekanja i spriječiti egzodus liječnika i zdravstvenih radnika .

Bernardić nije odgovorio na novinarsko pitanje na kojem će se mjestu na listi naći Holy, ali je spomenuo da je u razgovoru izrazila želju da to bude negdje na dnu liste. Navodeći kako će na listi za europski parlament biti isti broj muškaraca i žena, objasnio je i da će konačnu listu za europske izbore utvrditi Glavni odbor SDP-a.

Ocijenio je i da su Mirela Holy i Ivo Josipović pojačanja s kojima SDP definitivno može ojačati svoju ulogu i utjecaj u društvu. Poručio je kako u SDP-u ima mjesta za sve rekavšii da će njegova stranka, kao najjača opozicijska stranka, imati svoga predsjedničkog kandidata a tu će odluku donijeti nakon europskih izbora. Bernardić je niječno odgovorio na novinarsko pitanje ima li informaciju o tomu je li Zoran Milanović zainteresiran da bude predsjednički kandidat kojega će podržati SDP.

>>Davor Bernardić